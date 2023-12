Beide Jungfrau: Carmen Geiss spricht über das Sex-Leben ihrer Töchter!

Bei RTLZWEI startet im Januar die neue Staffel von „Die Geissens“ und jetten wieder um die Welt. Carmen und Robert Geiss nehmen kein Blatt vor den Mund. Nun spricht die 58-Jährige sogar über das Sex-Leben ihrer Töchter.

Carmen und Robert Geiss sind seit über 40 Jahren verheiratet. Nicht nur die beiden, sondern auch ihre Töchter teilen öffentlich ihr Leben und starteten eine TV-Karriere. Jedoch halten sich Shania und Davina Geiss ziemlich bedeckt, was ihr Liebesleben betrifft. Doch ausgerechnet ihre Mutter plaudert jetzt in einem Interview intime Details aus.

Shania und Davina Geiss hatten noch keinen Freund

„Meine Töchter haben zum Glück noch keinen Freund. Sie haben noch keinen Mann mit nach Hause gebracht“, plauderte das Paar jetzt in der Bild-Zeitung total offen über das Liebes-Leben von Shania und Davina. Carmen Geiss geht dann noch weiter ins Detail: „Sie wollen noch keinen festen Freund haben, weil sie ihr Single-Leben genießen und gern Zeit mit uns verbringen.“

Beide Geiss-Töchter sind noch Jungfrau

Und nicht nur das: Carmen Geiss hat auch enthüllt, dass ihre Töchter noch nie Sex hatten. „Beide sind noch Jungfrau“, so die 58-Jährige. Shania und Davina wollen einfach nichts überstürzen: „Sie sind sehr glücklich mit ihren Freundschaften, die sie als große Gruppe haben. Eine feste Beziehung hatten beide noch nicht.“ Ihre Töchter haben ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter und plaudern wohl offenbar auch über intime Sachen.

Carmen und Robert Geiss sind so glücklich wie am ersten Tag. Die 58-Jährige machte ihrem Ehemann sogar ein Liebes-Geständnis: „Ich wäre ohne Robert verloren. Ich denke, das ist beidseitig so. Robert wüsste ohne mich nicht, was er machen sollte.“ Bald nehmen sie die Zuschauer wieder mit in ihren Alltag: Die neue Staffel von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ startet am 8. Januar 2024 bei RTLZWEI.