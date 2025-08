Seltener Krebs! „The Walking Dead“-Star Kelley Mack stirbt mit 33 Jahren

Kelley Mack spielte in der neunten Staffel von „The Walking Dead“ die Rolle der Addy. Die Schauspielerin hat den Kampf gegen den Krebs verloren und stirbt mit nur 33 Jahren.

Seit einem Jahr wurde Kelley Mack wegen einer seltenen Krebsart namens diffuses Mittelliniengliom behandelt. Es handelt sich dabei um einen aggressiven Hirntumor. Dieser entwickelt sich vor allem in den Mittellinienstrukturen des Gehirns. Aufgrund einer Operation „kann ich mein rechtes Bein und den größten Teil meines linken Beins nicht mehr benutzen, sodass ich mich jetzt mit einer Gehhilfe und einem Rollstuhl fortbewege“, teilte die Schauspielerin erst vor einigen Monaten bei Instagram mit. Nun ist sie im Alter von nur 33 Jahren verstorben.

„Mit unauslöschlicher Trauer geben wir den Tod unserer lieben Kelley bekannt“

„Mit unauslöschlicher Trauer geben wir den Tod unserer lieben Kelley bekannt“, schreibt ihre Familie in den sozialen Netzwerken. „Ein so strahlendes, leidenschaftliches Licht ist in die Ewigkeit eingegangen, wohin wir alle einmal gehen müssen. Kelley ist am Samstagabend friedlich im Beisein ihrer liebevollen Mutter Kristen und ihrer treuen Tante Karen verstorben“, heißt es weiter in dem Statement.

Kelley sei „bereits in Form verschiedener Schmetterlinge zu vielen ihrer Lieben gekommen“, so die Angehörigen. Die Familie informiert über einen Link zudem über die „Todesanzeige mit Informationen zu ihrer bevorstehenden Trauerfeier am 16. August in Ohio“. Am Ende richtet ihre Schwester noch emotionale Worte an Kelley Mack: „Als ihre Schwester möchte ich euch allen sagen, wie mutig diese starke Frau war, insbesondere als sie sich entschlossen hat, den Sprung zu wagen, um wieder mit Gott vereint zu sein. Ich bin so verdammt stolz auf sie.“

Die Bestürzung und Anteilnahme im Netz ist riesig. Auch einige Serienkollegen haben sich zu Wort gemeldet. „The Walking Dead“-Star Alanna Masterson schreibt: „Was für ein unglaublicher Mensch. Ich bin so stolz, dass ich in unserer letzten gemeinsamen Folge an ihrer Seite kämpfen durfte.“ Director Michael E Satrazemis lässt verlauten: „Ich hatte das große Glück, mit Kelley bei TWD zusammenarbeiten zu dürfen. Sie war in jeder Hinsicht ein strahlendes Licht. Meine ganze Liebe gilt allen, die sie geliebt haben.“

Kelley Mack war durch „The Walking Dead“ sowie ihre Gastauftritte in „9-1-1“ und „Chicago Med“ bekannt. Unter anderem war ihre Stimme in dem Oscar-prämierten Animationsfilm „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ zu hören.