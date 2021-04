Selena Gomez: Das bedeuten ihre 15 Tattoos

Sie hat es schon wieder getan: Sängerin Selena Gomez hat sich mittlerweile ihr 15. Tattoo stechen lassen. Dabei hat jedes Einzelne eine ganz besondere Bedeutung. Wir verraten euch, welche Tattoos die ,,Taki Taki”-Interpretin hat und was sie bedeuten.

Du bist ein richtiger Selena Gomez-Fan, aber kennst noch gar nicht all ihre Tattoos? Dann wird’s aber Zeit. Erst vor Kurzem hatte sie ein kleines Jubiläum: Sie bekam nämlich ihr 15. Tattoo. Doch es gibt noch viel mehr zu wissen. Was das genau alles ist, erfährst du in diesem Artikel.

Das bedeuten ihre 15 Tattoos

,,Rare”

Das hat sich am Hals unter ihrem rechten Ohr stechen lassen. Es steht für ihr Album ,,Rare”, welches letztes Jahr erschienen ist.

Betende Hände

Jeder kennt dieses Motiv. Es sind betende Hände, die eine Kette halten. Selena Gomez hat sich dieses Motiv auf dem linken Oberschenkel verewigen lassen. Das steht für ihren christlichen Glauben.

Pfeil

Ein kleiner Pfeil ziert ihren Handballen. Ein Freundschaftstattoo mit Julia Michaels nach einem Konzert.

Kreuz

Ein weiteres christliches Symbol auf Selenas Körper. Das Kreuz ist ihr neustes Tattoo und wurde auf dem linken Schlüsselbein gestochen.

;

Dieses kleine Tattoo hat eine sehr große Bedeutung. Es steht für die Non-Profit Organisation Project Semicolon, die für psychische Gesundheit eintritt. Sie hat es sich auf den Unterarm tätowieren lassen.

4

Diese Zahl steht für sie selbst und ihre drei engsten Freunde. Damit hat sie ihre engsten Freunde auf ihrem Körper in der Armbeuge verewigt.

1

Eine weitere Zahl, die ihren Körper ziert. Es steht für ihre beste Freundin. Die kleine Zahl hat sich Selena gemeinsam mit Courtney Barry seitlich ihres Oberkörpers tätowieren lassen.

g

Wir hatten schon den rechten Hals unter dem Ohr. Nun ist auch die linke Seite dran. Dort steht ein kleines “g”. Das hat sie sich für ihre Schwester Gracie stechen lassen.

Sunshine

Auch ihre Füße tragen Farbe unter der Haut. So steht auf ihrem rechten Fuß “Sunshine”. Weil Selena von ihrer Großmutter so genannt wurde, hat sie es sich auf ihrem Körper verewigen lassen.

LXXVI

Es ist das Geburtsjahr ihrer Mutter. Wenn man die römischen Zahlen übersetzt, stehen sie für 1976. Das Tattoo sieht man sehr deutlich in ihrem Genick.

Musiknote

Weil es ihr größter Einfluss in ihrem Leben ist, hat sie es sich unter die Haut stechen lassen. Man sieht es auf Bildern an ihrem rechten Handgelenk.

,,Liebe dich selbst zuerst”

In arabischer Schrift hat sich Selena Gomez auf die seitlich rechten Rippen tätowieren lassen. Es steht dafür, dass man sich nie vergessen und seinen Körper und sich selbst immer lieben solle.

,,God Who Strengthens Me”

Diesen Spruch hat sie sich – natürlich auf Englisch – auf ihren rechten Oberschenkel stechen lassen. Es ist ein Vers aus der Bibel und steht für ihren Glauben.

,,Maybe”

Was dieses Tattoo genau zu sagen hat, weiß man nicht. Darüber kann man nur spekulieren. Es ziert die Rückseite ihres Oberarms. Es wird aber spekuliert, dass es wegen ihrer Nierentransplantation ist.

Om-Zeichen

Ob das wirklich ein Tattoo ist, ist leider nicht bestätigt. Auf manchen Bildern von ihr könnte man es aber vermuten. Das Tattoo kann man nämlich ganz leicht auf ihrem linken Oberschenkel sehen. Auch die Bedeutung weiß man leider nicht so recht.