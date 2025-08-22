„Schwiegertochter gesucht“-Star Ingo Peters droht Obdachlosigkeit – Ex-Freundin Annika soll schuld sein

Ingo Peters wurde durch die RTL-Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ bekannt. Vor einigen Monaten hat sich Annika von ihm getrennt. Nun droht dem TV-Star sogar die Obdachlosigkeit – seine Ex-Freundin soll daran Schuld sein.

Die „Schwiegertochter gesucht“-Ikone Ingo Peters hat eine schwere Zeit hinter sich. Seinen Fans erzählte er im Mai, dass sich Annika von ihm getrennt habe. Laut seiner Aussage habe sie bei Whatsapp einen Schlussstrich gezogen. „Sie hat keine Gefühle mehr für mich“, so der 34-Jährige. Seitdem gab es offenbar auch kein klärendes Gespräch – stattdessen kam es zu einem Rosenkrieg in den sozialen Netzwerken.

Doch kürzlich hatte Ingo Peters tolle Neuigkeiten zu verkünden: Er ist wieder frisch vergeben! In einer Fragerunde bei Instagram wollte ein Fan von ihm wissen, ob er wieder vergeben sei: „Ja, das bin ich.“ Ingo Peters schwärmt weiter: „Ich bin auf jeden Fall glücklich vergeben. Eine bessere Freundin hätte man nicht finden können. […] Ich wünschte, ich hätte sie schon vor sechs Jahren kennengelernt.“

Vermieter kündigt Wohnung nach ausstehenden Mietzahlungen

Einige Tage später kommt jedoch die Hiobsbotschaft – und die hat mit seiner Ex-Freundin Annika zu tun! Denn offenbar muss der 34-Jährige aus seiner Wohnung raus. Nach ausstehenden Mietzahlungen hat sein Vermieter ihm gekündigt. „Annika hat das immer mit dem Arbeitsamt gemacht und hat aber vergessen, unsere Einkünfte durch Drehs oder Social Media anzugeben“, zeigt sich Ingo Peters im Interview mit RTL sauer.

Aus dem Grund zahlt das Jobcenter keine Miete mehr – und das schon seit stolzen fünf Monaten. Bis Mai wohnte er in der Wohnung noch mit seiner Ex zusammen. Annika lässt im RTL-Interview verlauten: „Es ist alles gesagt, es läuft alles über meine Anwältin.“

Und dann macht er beim Hausbesuch von RTL noch eine deutliche Ansage an seine Ex: „Das ist das Hochzeitskleid von meiner Noch-Ehefrau. Sollte sie das nicht abholen, werde ich es am 1. September unter der Brücke in Troisdorf bei Köln bei einem wunderschönen großen Lagerfeuer verbrennen.“