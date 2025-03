Schwester von „Hartz und herzlich“-Pascal packt aus: Bürgergeld-Empfänger sei „geistig behindert“

Mit seiner Arbeitsmoral hat sich Pascal aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ bei den Zuschauern unbeliebt gemacht. Nun packt seine Schwester Chantal über unschöne Dinge aus – und verrät: Der Bürgergeld-Empfänger ist „geistig behindert“.

Pascal flog bei seiner Mutter Beate aus der Wohnung, danach lebte er auf der Straße – bis er wieder bei seiner Mutter einziehen konnte. Mit den Möbeln ist Pascal alles andere als zufrieden und will sich unter anderem ein neues Bett kaufen – obwohl der Bürgergeld-Empfänger finanzielle Probleme hat. Denn der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ hat nicht nur einen riesigen Schuldenberg, sondern musste sogar Privatinsolvenz anmelden. Das hält ihn jedoch nicht ab, auf Shoppingtour zu gehen – neben neuen Möbeln soll ein Fernseher für 450 Euro sowie ein iPhones her. Von welchem Geld der 23-Jährige das jedoch bezahlen will, bleibt ein Geheimnis. Zudem lehnt er jegliche Maßnahmen des Jobcenters ab.

„Ich glaube, die vergessen alle, dass du einfach eine geistige Behinderung hast“

Nun packt seine Schwester Chantal aus. Pascal sei demnach nicht nur körperlich eingeschränkt, sondern sei auch „geistig behindert“. „Ich glaube, die vergessen alle, dass du einfach eine geistige Behinderung hast“, sagt Chantal auf der Videoplattform TikTok. Pascal hält sofort dagegen: „Ja Chanti, übertreib mal nicht. Mach mich nicht so schlecht!“ Das will Chantal jedoch nicht so stehen lassen: „Pascal, das ist einfach so!“

Chantal wird dann noch deutlicher: „Du bist im Kopf noch 14, tut mir leid. […] Du überlegst auch nicht, wenn du was sagst. Du redest einfach, ohne nachzudenken!“, meint die Schwester von Pascal.

„Du siehst auch die Konsequenzen der Sachen, die du machst, nicht!“, meint Chantal. Damit meint sie wohl das Jobcenter. Denn Pascal sträubte sich gegen jegliche Maßnahmen der Behörde. Außerdem wollte er vom Jobcenter eine Wohnung finanziert bekommen, welche deutlich über dem Satz liegt – und drohte dann sogar mit einer Klage. Zudem greift Pascal sogar zu Tricks und wollte das Jobcenter erpressen – auch damit ist der Protagonist gescheitert.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.