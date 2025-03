„Sollen sich nicht querstellen“: Pascal aus „Hartz und herzlich“ will viel zu teure Wohnung vom Jobcenter bezahlt bekommen

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ war zuletzt obdachlos. Mittlerweile ist der Bürgergeld-Empfänger wieder bei seiner Mutter Beate eingezogen – zeitgleich sucht er aber dennoch eine Wohnung, die vom Jobcenter finanziert werden soll. Doch seine Anforderungen sind viel zu hoch.

In den vergangenen Wochen sorgte Pascal in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ für Kopfschütteln. Denn der Protagonist aus der RTLZWEI-Sozialdoku lehnt jegliche Arbeit sowie Maßnahmen vom Jobcenter ab. Außerdem hat er es sich auch noch mit seiner Mutter Beate verscherzt – diese hat ihren Sohn dann vor die Tür gesetzt.

Seitdem war der 23-Jährige obdachlos und kam bei Freunden oder in der Nähe des Bahnhofes unter. Das Jobcenter hat zudem die Leistungen gekürzt, da er die Maßnahmen immer wieder abgebrochen hat. Das größte Problem ist jedoch: Pascal will seit längerer Zeit eine Bleibe. Etwas dafür tun will er nicht – stattdessen hat er eine viel zu teure Wohnung gefunden, welche das Jobcenter bezahlen soll. Und auch die Kaution will er bezahlt bekommen.

„Die Wohnung hat sehr neu gerochen“

„Die Wohnung liegt im 12. Stock, da kann man aber Gott sei Dank mit dem Aufzug hochfahren. Und die Wohnung hat sehr neu gerochen“, schwärmt der Bürgergeld-Empfänger. Insgesamt habe die Bleibe 59 Quadratmeter. Der Haken: Diese liegt für eine Einzelperson deutlich über dem Satz. Die Wohnung hat demnach 15 Quadratmeter zu viel und ist 200 Euro zu teuer.

„Das möchte ich komplett vom Jobcenter übernommen bekommen“

Die Kosten liegen bei 630 Euro für die Miete und die Kaution beträgt 1.890 Euro. „Das möchte ich komplett vom Jobcenter übernommen bekommen. Weil der Mietspiegel so hoch ist, finde ich aktuell keine günstigere Wohnung“, meint Pascal. Das letzte Wort hat jedoch das Jobcenter – die Chancen für Pascal stehen mehr als schlecht. Denn die Behörde wird diese Wohnung wohl kaum genehmigen.

„Wenn ich es nicht übernommen bekommen würde, dann würde ich wieder bei Null anfangen, deshalb sollen sie sich mal nicht so querstellen und es einfach genehmigen“, so Pascal. Und wenn sich die Behörde doch quer stellt, will er klagen. „Die Situation brennt, ich kann keine zwei Jahre warten. Wenn sie es nicht übernimmt, muss man juristische Schritte einleiten“, meint der „Hartz und herzlich“-Protagonist. Jedoch dürfte er auch kaum Chancen mit einer Klage haben.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.