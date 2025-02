Schönheitskönigin Kadance Fredericksen rast in den Tod und stirbt mit 18 Jahren

In Florida in den USA ereignete sich ein schwerer Unfall. Schönheitskönigin Kadance Fredericksen raste mit gerade einmal 18 Jahren in den Tod.

Kadance Fredericksen aus Florida geriet auf der Straße mit ihrem Wagen in einen Unfall – und raste frontal in einen Sattelschlepper. Mit gerade mal 18 Jahren ist die Schönheitskönigin verstorben. Der Fahrer des Sattelschleppers erlitt nur leichte Verletzungen, wie metro berichtet.

Die ehemalige „Miss Teen Florida“ musste vor ihrem Tod mehrere Schicksalsschläge verkraften. Kadance Fredericksen wurde in ihrer Kindheit misshandelt und sei eine Zeit lang obdachlos gewesen, wie sie selbst im Jahr 2019 gegenüber Wear News berichtete.

„Unsere Festspielgemeinde hat eine wunderbare Seele verloren“

Sie sollte in diesem Jahr an der Wahl zur Miss Florida Teen USA teilnehmen und war bereits eine gefeierte Größe bei Schönheitswettbewerben. „Mit tiefer Traurigkeit und schwerem Herzen teilen wir den Tod einer unserer geliebten Delegierten, Kadance Fredericksen, mit. […] Unsere Festspielgemeinde hat eine wunderbare Seele verloren – eine, die ein wahres Licht in dieser Welt war“, schreibt die „The Miss Florida USA“- Organisation bei Instagram.

In ihrem letzten Instagram-Post verriet die Schönheitskönigin, dass sie gerade erst ein Stipendium in Höhe von 40.000 Dollar erhalten habe. „Diese großzügige Unterstützung wird helfen, meine Zukunft zu gestalten und mich der Verwirklichung meiner Träume einen Schritt näher bringen“, heißt es darin.

Kadance Fredericksen hatte laut ihrer Familie noch viel vor in ihrem Leben und wollte Tierärztin werden. Denn einer ihrer größten Leidenschaften waren Tiere. „Sie hatte die ganze Welt in ihrer Hand“, wurde sie laut dem Sender WKRG von ihrer Familie beschrieben. Nun endete das Leben mit 18 Jahren viel zu früh – die genauen Hintergründe des Unfalls werden noch untersucht.