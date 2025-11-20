Schauspieler Spencer Lofranco stirbt mit nur 33 Jahren

Der kanadische Schauspieler Spencer Lofranco ist im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Die traurige Todesnachricht gab sein Bruder in den sozialen Netzwerken bekannt.

Freunde, Familie und Fans müssen Abschied von Spencer Lofranco nehmen. Der Schauspieler wurde nur 33 Jahre alt. Sein Bruder Santino zollte dem Schauspieler einen herzzerreißenden Tribut.

„Ich werde dich immer lieben und vermisse dich“

„An die Legende. Mein Bruder. Du hast ein Leben gelebt, von dem nur manche überhaupt träumen dürfen. Du hast das Leben der Menschen verändert und jetzt bist du bei Gott. Ich werde dich immer lieben und vermisse dich, Bär“, schreibt sein Bruder Santino in einem Instagram-Post. Dazu teilte er mehrere Bilder der Geschwister als Kinder.

Demnach ist er am 18. November 2025 verstorben. Weitere Details sind bisher nicht bekannt – auch zur Todesursache gibt es keine Details. Jedoch ermitteln die Behörden, wie „TMZ“ berichtet.

Spencer Lofranco startete vor einigen Jahren in Hollywood durch. Er nahm an einem Ausbildungsprogramm an der New York Film Academy teil. Seine Karriere startete er im Jahr 2012 mit der Komödie „At Middleton“. Große Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle in dem Kriminaldrama „The Life and Death of John Gotti“, wo er an der Seite von Hollywoodstar John Travolta stand. Zudem war er auch in „Jamesy Boy“ zu sehen. Später folgten weitere Rollen unter anderem in „Dixieland“ und „King Cobra“.

Der Schauspieler hatte einen holprigen Start in das Business, denn seine Kindheit war alles andere als einfach. Seine Eltern haben sich früh scheiden lassen und auch in der Schule hatte er einige Probleme. Später habe er eine Militärschule besucht. Spencer Lofranco und sein Bruder wuchsen im kanadischen Ontario auf.