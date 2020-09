SAT.1-Promiboxen: Das wurde NICHT im TV gezeigt!

Nach mehr als sechs Jahren holte SAT.1 das Promiboxen zurück. Für die größte Überraschung sorgte Oliver Sanne: Der Ex-Bachelor hat nicht nur gegen Yasin Cilingir gewonnen, sondern machte seiner Freundin Jil Rock einen Heiratsantrag. Kurz danach hat das Paar im Liebes-Interview über seine Gefühle gesprochen. KUKKSI war in Köln dabei und checkte, was hinter den Kulissen und auch in den Werbepausen passierte.

TV-Shows sind in Corona-Zeiten nicht ganz einfach und stellen die Verantwortlichen vor eine riesige Herausforderung. Bis vor einigen Wochen war in Shows noch kein Publikum anwesend – nun lässt man langsam wieder Zuschauer in die Studios. Das ist jedoch mit einigen Hürden verbunden und gestaltet sich nicht immer ganz einfach.

Zahlreiche Maßnahmen wegen Corona

Beim Promiboxen in SAT.1 hätten rund 500 Zuschauer vor Ort sein können – in Corona-Zeiten ist das unvorstellbar. So konnten in etwa nur 100 Gäste sowie die Produktionsmitarbeiter vor Ort sein. Zwischen den Gästen wurden immer zwei oder drei Stühle frei gelassen, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann. Auf dem Platz selbst musste man daher keine Maske tragen – sobald man aufgestanden ist, jedoch schon. Die Zuschauer vor Ort wurden vor Beginn der Show ausführlich über die Corona-Regeln informiert

Das passierte in den Werbepausen

Die Sicherheit der Gäste, Promis und auch des Teams hatte oberste Priorität. Nach jedem Fight wurde nicht nur der Boxring gesäubert, sondern auch komplett desinfiziert. In den Werbepausen selbst war es deutlich ruhiger, als man es von TV-Shows sonst kennt – das lag einfach daran, dass nur rund 100 Zuschauer vor Ort waren. Darunter befanden sich auch zahlreiche Promis wie Micaela Schäfer, Bert Wollersheim, Janine Pink oder Pietro Lombardi, welche das Spektakel verfolgen wollten oder ihre Freunde im Ring unterstützen wollten. Nach den Kämpfen mischten sich die Stars unter das Publikum und setzen sich zu ihren Liebsten. Eine Aftershowparty gab es aufgrund der Corona-Regeln nicht. Schon gelesen? Oliver Sanne & Jil Rock: Erste Worte nach dem Heiratsantrag!