Oliver Sanne & Jil Rock: Erste Worte nach dem Heiratsantrag!

Beim großen SAT.1-Promiboxen hat Oliver Sanne gleich doppelt abgeräumt. Denn der ehemalige Bachelor konnte sich im Fight nicht nur gegen Yasin Cilingir durchsetzen, sondern hat seine Freundin Jil Rock danach auch noch einen Heiratsantrag gemacht. KUKKSI war bei der Show in Köln dabei und hat das glückliche Paar kurz danach am Boxring getroffen.

Oliver Sanne stieg gegen Yasin Cilingir in den Ring und konnte sportlich auf ganzer Linie punkten. Kurz nach dem Sieg ging er direkt zu seiner Freundin und kniete vor ihr nieder – er machte ihr einen Heiratsantrag! Jil Rock konnte ihr Glück kaum fassen und es kullerten auch einige Tränen vor Freude. Und natürlich hat sie “Ja” gesagt.

So fühlt sich Jil Rock nach dem Heiratsantrag

Sie selbst war völlig überwältigt. “Ich habe damit niemals gerechnet. Wir hatten erst kürzlich darüber gesprochen, dass wir uns damit noch etwas Zeit lassen können. Einer seiner besten Freunde hat gestern über das Thema gesprochen – dabei habe ich mir jedoch nichts gedacht. Im Nachhinein ist das für mich aber gerade eindeutig”, erzählt Jil Rock im exklusiven Interview mit KUKKSI. “Wir wohnen auch schon zwei Jahre zusammen. Wir waren uns schon länger sicher, dass wir den Schritt gehen werden”, sagt sie uns weiter. Dass es aber doch so schnell geht, hat sie total überrascht – aber sie ist mega happy!

Hat das Oliver Sanne länger geplant?

Bei Oliver Sanne haben wir nach dem Heiratsantrag nachgefragt, ob er das schon länger geplant hat. “Ich habe mir schon einige Wochen darüber Gedanken gemacht. Jill ist keine Person, welche die Aufmerksamkeit sucht. In einer Live-Show konnte sie auch nicht weglaufen. Deshalb dachte ich, dass ich den Sack einfach zu mache. Das ist Gott sei Dank ja auch geglückt”, so der ehemalige “Bachelor”.

So sieht es mit der Familienplanung aus

Und wie sieht es mit Kindern aus? “Irgendwann wollen wir auch eine Familie gründen. Was Kinder angeht, ist noch gar nichts geplant. Wir arbeiten sehr viel und wollten auch noch etwas reisen. Das kann man natürlich auch mit Kind, aber ohne ist man noch etwas flexibler. Erstmal wollen wir noch etwas die Zweisamkeit genießen und uns damit kein Druck machen”, verriet Jil Rock. Kinder sind also definitiv in Planung – aber zu einem späteren Zeitpunkt.