Tränen-Drama: Erste Worte von Stefano Zarrella nach dem Let’s Dance-Aus!

In der neuen Live-Show von „Let’s Dance“ war einiges los: Gabriel Kelly hat erstmals die 30 Punkte in der diesjährigen Staffel geholt. Während einige einen Grund zum Feiern haben, endet die Ausgabe für ein anderes Tanzpaar mit einer traurigen Nachricht. Denn für Stefano Zarrella ist das Tanz-Abenteuer vorbei.

Stefano Zarrella und Tanzpartnerin Mariia Maksina sind bei „Let’s Dance“ ausgeschieden. Kurz nachdem Victoria Swarovski und Daniel Hartwich die Entscheidung verkünden, steht den beiden der Schock buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Es kullern einige Tränen – die beiden können ihre Enttäuschung kaum verbergen.

Stefano Zarrella zeigt sich sehr enttäuscht

„Es tut mir wirklich leid für Stefano“, sagt Profitänzerin Mariia Maksina kurz nach dem Exit im RTL-Interview. „Wir waren ein super Team und haben alles gegeben“, erklärt sie weiter. Stefano Zarrella sieht das genauso und fügt hinzu: „Samba war schwer, hat aber Spaß gemacht. Im Training lief es gut, auch die Proben. Ich hab nicht damit gerechnet, umso enttäuschter bin ich.“

Dann hat er noch ein paar liebe Worte an seine Tanzpartnerin: „Es war eine schöne Zeit mit ihr zu trainieren. Ich habe mich nicht nur tänzerisch weiterentwickelt, sondern auch menschlich – dank Mariia. Schade, dass die Reise so kurz war, es hat gar nicht so richtig angefangen“, erklärt er bei RTL. In einer Instagram-Story bedankt er sich auch bei seinen Fans: „Danke trotzdem für den Support und ja, ihr wart echt süß, habt uns unterstützt, wo ihr konntet. Und das wissen wir sehr zu schätzen.“

Gabriel Kelly und Malika Dzumaev holen 30 Punkte

Feiern kann hingegen ein anderes Paar. Gabriel Kelly und Malika Dzumaev tanzen in Show 5 einen Tango zu „Nothing Else Matters“ von Metallica. Die beiden konnten damit die Zuschauer, aber auch die Jury fesseln. „Das war super. Ihr habt uns gefesselt. Egal welche Bewegung, egal welcher Blick – das war wirklich klasse“, meint Jorge González. Die beiden sackten damit die ersten 30 Punkte in der Staffel ein. Hervorragend lief es auch für Jana Wosnitza und Detlef D! Soost mit ihren jeweils 29 Punkten.

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr.