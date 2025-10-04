SAT.1-Moderator Jochen Schropp erlebte toxisches Verhalten in Beziehung

SAT.1-Moderator Jochen Schropp steckt privat in einer tiefen Krise. Nach drei Jahren Ehe haben er und sein Partner Norman eine Trennung auf Zeit beschlossen. Nun spricht der 46-Jährige über toxisches Verhalten in der Beziehung.

Am 2. Oktober startete die neue ARD-Serie „naked“. Darin lebt Jochen Schropp eine stabile Beziehung vor. Privat steckt der Moderator jedoch in einer Ehekrise. Er und sein Partner haben eine „Trennung auf Zeit“ beschlossen. „Wir sind im Moment nicht mehr so zusammen, wie wir zusammen sein sollten“, offenbarte er Anfang September im Podcast „Sendepause Fehlanzeige“.

„Ich habe in der Vergangenheit schon toxische Muster in Beziehungen erlebt“

In der ARD-Serie „naked“ geht es unter anderem um Sexsucht und Jochen Schropp verkörpert einen glücklich Vergebenen, welcher toxische Beziehungen durchschaut. Und im echten Leben? „Auch ich habe in der Vergangenheit schon toxische Muster in Beziehungen erlebt, ohne sie in dem Moment wirklich zu erkennen“, erklärt der „Promi Big Brother“-Moderator in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

„Am ehesten ließe es sich wohl als eine Form von Gaslighting beschreiben“

Weiter erklärt Jochen Schropp: „Am ehesten ließe es sich wohl als eine Form von Gaslighting beschreiben, also wenn dir jemand so lange die eigene Wahrnehmung abspricht, bis du an dir selbst zu zweifeln beginnst.“ Ob er damit seine Ehe mit Norman meint, verrät der Moderator jedoch nicht.

Ihm reizt an der Serie „naked“, das einzige Paar mit einer „hoffnungsvollen Zukunft“ darzustellen. Denn er glaubt, dass viele Erfahrungen mit toxischen Beziehungen haben: „Ich glaube, viele von uns kennen Menschen, die schon einmal in einer toxischen Beziehung waren – oder haben selbst solche Erfahrungen gemacht.“ Es sei „ein wichtiges und schönes Zeichen, dass ausgerechnet die homosexuelle Beziehung die stabilste und funktionierende in der Geschichte ist und damit gegen das immer noch sehr präsente Klischeebild geht.“

Darum geht es in der ARD-Serie „naked“

Kann man zu viel lieben – und wann wird eine Beziehung toxisch? Was, wenn Sex zur Sucht wird und Verlangen zur Abhängigkeit führt? Um diese Fragen kreist die neue ARD/WDR-Serie „naked“ – ein spannendes und hochkarätig besetztes „Love Noir“-Psychodrama. Erzählt wird die Geschichte von Marie (Svenja Jung) und Luis (Noah Saavedra). Die beiden lernen sich auf einer Kostümparty kennen – und verfallen einander sofort.

Was als Traum von der großen Liebe beginnt, entwickelt sich zunehmend zum Albtraum. Denn: Luis ist süchtig nach Sex. Und Marie süchtig nach Luis. „naked” ist die erste deutsche Serie, die sich mit Sexsucht und Co-Abhängigkeit befasst – basierend auf persönlichen Erfahrungen der Headautorin Silke Eggert. In durchgehenden Nebenrollen sind u. a. Aurel Mertz und Jochen Schropp zu sehen.