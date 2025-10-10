Sarah Joelle Jahnel getrennt: „Mir wurden Videos von seinen Affären geschickt!“

Der „Sommerhaus“-Fluch hat wieder zugeschlagen! Sarah Joelle Jahnel und Partner Ersin haben sich getrennt. Angeblich soll er die Reality-TV-Bekanntheit betrogen haben.

Im Rahmen einer Q&A-Fragerunde bei Instagram bestätigte Sarah Joelle Jahnel das Liebes-Aus. „Nachdem circa fünf Frauen nach dem ‚Sommerhaus‘ um die Ecke kamen, die alle schon in meinem Bett Verkehr mit Ersin hatten, […] habe ich dann auch endlich die Kraft gefunden, mich zu trennen“, erklärte die 36-Jährige.

Bereits im „Sommerhaus der Stars“ war zu sehen, dass es immer wieder zu Spannungen zwischen Sarah Joelle Jahnel und Ersin kam. „Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich merke, das ist es nicht mit ihm“, sagte sie in der RTL-Show gegenüber den anderen Kandidaten.

„Jetzt wurden mir noch Videos von seinen Affären geschickt“

Sarah Joelle Jahnel verriet jetzt noch weitere Details zum Liebes-Aus. „Ich habe so viele Beweise aus den letzten Jahren, dass er mich hintergeht. Jetzt wurden mir noch Videos von seinen Affären geschickt. Im ,Sommerhaus‘ habe ich endgültig gemerkt, dass es mit ihm nicht mehr geht. Deshalb – und aus vielen anderen Gründen, die ich noch privat halten möchte – habe ich mich nach dem ,Sommerhaus‘-Dreh von ihm getrennt. Weiter möchte ich mich zum Schutz von mir und meiner Tochter nicht äußern“, so die 36-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

„Für uns ist diese Sendung eine Art Paartherapie, wir versuchen hier nochmal, unsere Beziehung zu retten“, erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin beim Einzug ins „Sommerhaus der Stars“. Das hat nun nicht funktioniert – die beiden gehen jetzt wohl endgültig getrennte Wege. Ersin wollte sich in der Bild-Zeitung bisher nicht zu den Vorwürfen seiner Ex-Freundin äußern.

Sarah Joelle Jahnel und Ersin haben sich vor einigen Jahren in Dubai kennengelernt. Seit 2022 waren sie offiziell ein Paar – jedoch verlief die Beziehung nicht ohne Probleme, denn immer wieder kam es zu Turbulenzen und Trennungsphasen.