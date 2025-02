Sarah Bossard: Sport, Sri Lanka und Schweiz – SIE ist die Frau von AfD-Chefin Alice Weidel

Alice Weidel gibt vor der Bundestagswahl zahlreiche Interviews oder stellt sich TV-Debatten. Die AfD-Chefin hat dabei auch immer wieder ihre Partnerin erwähnt – aber wer ist eigentlich die Frau an ihrer Seite?

Die Kanzlerkandidatin der AfD ist lesbisch und lebt mit einer Frau zusammen – was eigentlich zu einem krassen Widerspruch zu ihrer Partei steht. Denn die AfD gilt nicht gerade als die Partei, welche sich für die Rechte der LGBTQ-Community einsetzt. Im AfD-Wahlprogramm heißt es, die Familie bestehe aus Vater, Mutter und Kindern. „Die Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern, ist die Keimzelle der Gesellschaft“, heißt es nämlich darin. Und die Chefin der Partei lebt selbst mit einer Frau zusammen.

Alice Weidel sorgt nicht nur mit ihren politischen Positionen für Schlagzeilen, sondern auch mit ihrer Lebenspartnerschaft. Die Frau an der Seite von Alice Weidel ist Sarah Bossard. Seit 2007 sind die beiden ein Paar und teilen ihr Leben miteinander.

Obwohl Alice Weidel selbst lesbisch ist, kämpft sie bei der AfD für ein traditionelles Familienbild. Und ihre Partnerin lebt einen Lifestyle, welcher alles andere als traditionell ist.

Im Jahr 1982 wurde Sarah Bossard in Sri Lanka geboren und arbeitet in der Schweiz als Filmproduzentin. Alice Weidel und sie leben gemeinsam in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in der Schweiz und ziehen zwei Söhne groß.

Sarah Bossard ist für viele ein Mysterium

Auf Instagram gibt Sarah Bossard einen Einblick in ihren Alltag – vor allem Sport scheint der Frau von Alice Weidel besonders wichtig zu sein. Dazu gehören unter anderem Wandern, Joggen und Skaten. Zudem postete sie auch einen Schnappschuss von einer hippen Elektroparty im Wald. Auch Bilder von Reisen durch New Yorker Pride-Straßenvierteln und einem Teller voller Austern teilte Sarah Bossard in dem sozialen Netzwerk.

Zuletzt wurde Alice Weidel von Sarah Bossard auf dem AfD-Parteitag begleitet – das kommt sonst eher selten vor und geschah zuletzt im Jahr 2014. „Ich hatte sie gebeten, mich doch bitte zu begleiten. Manchmal brauche ich das auch“, erklärte Alice Weidel in einem Interview mit RTL. Die Beziehung ist für die Wählerinnen und Wähler ein Mysterium – eine lesbische Chefin von einer homophoben Partei. Eine Beziehung, die Fragen aufwirft und für Verwunderung sorgt.