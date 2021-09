Sarafina & Peter Wollny: Baby-Geschlecht der Zwillinge sorgt für Zoff!

Die ganze Familie wartet in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ schon gespannt auf die neuen Infos rund um die Zwillinge. Werden Sarafina und Peter auch das Geschlecht verraten? Zudem steht Peters 28, Geburtstag bevor. Eine Überraschungsparty soll organisiert werden.

Sarafina und Peter werden Eltern von Zwillingen. In knapp sieben Monaten kommen ihre Kinder auf die Welt. Während sich das Paar auf den Heimweg von einem Arzttermin macht, werden im Wollnyheim letzte Geburtstagsvorbereitungen getroffen: Peter wird heute 28 Jahre alt! Sein letzter Geburtstag vor der Geburt seiner Kinder soll im Kreis der Familie gefeiert werden. Wie wird Peter auf die Überraschung der Familie reagieren, die sie ihm zur Feier des Tages bereiten wollen?

Derweil hat Sarafina mit ersten Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen. Zudem sorgt das noch unbekannte Geschlecht der Zwillinge immer wieder für Diskussionen zwischen ihr und Peter: Peter würde zu gern wissen, ob es Jungs oder Mädchen werden. Sarafina möchte das Geschlecht erst bei der Geburt erfahren. Bekommen sich die beiden deswegen noch richtig in die Haare?

Was sonst noch passiert

Sarafina und Peter sind schon mitten in den ersten Vorbereitungen für den Nachwuchs. Nun steht ein Einkauf in einem Babymarkt mit der stolzen werdenden Oma Silvia an. Sarafina möchte das Geschlecht ihrer Babys erst bei deren Geburt erfahren .Was sagt Peter zu diesem besonderen Wunsch? Respektiert er ihn oder will er jetzt schon wissen, ob es Jungs oder Mädels werden? Eins ist klar: Stress können die werdenden Eltern absolut nicht gebrauchen!

Denn eine Zwillingsschwangerschaft ist immer eine Risikoschwangerschaft. Bei einer anstehenden Ultraschalluntersuchung soll noch einmal geprüft werden, ob ihre Zwillinge gleich gut versorgt werden und sich gut entwickeln. Was kommt bei dem Termin heraus, der dazu auch noch an Peters 28. Geburtstag stattfindet? Wird die Ärztin vielleicht sogar schon erkennen können, ob es sich bei den Babys um eineiige oder zweieiige Zwillinge handelt?