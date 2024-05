Rückzug aus der Öffentlichkeit: Darum zieht Andrej Mangold einen Schlussstrich!

Bekannt wurde Andrej Mangold durch die RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“. Seitdem ist er aus dem Rampenlicht nicht mehr wegzudenken. Doch nun macht der TV-Casanova überraschend Schluss und zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Seit seiner Rolle als Rosenkavalier steht Andrej Mangold permanent in der Öffentlichkeit. Immer wieder war er auf Events präsent und zeigte sich auf dem roten Teppich. Doch damit soll nun Schluss sein: Der 37-Jährige will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. In einem Interview hat er dafür auch die Gründe erklärt.

Andrej Mangold wird der Druck zu groß

„Ich habe gemerkt, dass mir der Druck durch Social Media oder öffentliche Auftritte nicht guttut“, gesteht Andrej Mangold in der Bild-Zeitung. Weiter erklärt Andrej Mangold: „Ich habe gemerkt, dass ich Dinge, die für mich wichtig sind, nicht mehr richtig priorisieren konnte bzw. vernachlässigt habe. Auch meine Freundin bemerkte, dass die Negativität von draußen Spuren bei mir hinterließ, dass ich nur noch arbeite und die Reißleine ziehen soll.“

Ex-Bachelor zieht sich aus dem Rampenlicht zurück

Wie lange die Auszeit gehen soll, weiß er selbst noch nicht – von wenigen Wochen bis hin zu einem Jahr sei alles möglich. Er zieht es sogar in Betracht, gar nicht mehr ins Rampenlicht zurückzukehren. „Mag sein, dass es Wochen oder Monate sind, es kann aber auch ein Jahr dauern. Vielleicht finde ich gar nicht mehr den Weg zurück. Anni übernimmt mein Handy, ich mache kompletten Smartphone-Detox“, so der Reality-TV-Star.

Das sind seine Pläne mit Annika

Seit zwei Jahren ist Andrej Mangold mit Annika zusammen – das Privatleben habe unter dem öffentlichen Druck immer gelitten. Der Ex-Bachelor war immer einem großen Hate im Netz ausgesetzt – sogar Morddrohungen hat er bekommen. Der Influencer meldete sich täglich bei seinen Fans – um zur Ruhe zu kommen, will er sein Handy nur noch gelegentlich nutzen. Mit Annika hat er jetzt ganz andere Pläne – diese haben nichts mit Rampenlicht, Arbeit oder Reality-Shows zu tun. Die beiden wollen heiraten und haben einen Familienwunsch.