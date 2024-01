RTL hat schon einen Notfallplan: Tropensturm bedroht das Dschungelcamp!

Seit knapp einer Woche läuft die diesjährige Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Doch nun bedroht ein Tropensturm die RTL-Millionenproduktion! Der Sender hat jedoch bereits einen Notfallplan im petto.

Wegen mehrerer Regelverstöße wurden die Stars im Dschungelcamp jetzt bestraft. Aufgrund des Abbruchs der Dschungelprüfung müssen die Stars auch noch hungern – auf dem Speiseplan stehen lediglich Reis und Bohnen. Zudem wird die Stimmung immer aufgeheizter. Und nun auch noch das: Ein Tropensturm bedroht jetzt das Dschungelcamp.

Zyklon „Kirrily“ bedroht das Dschungelcamp

Wetterexperten schlagen Alarm: Zyklon „Kirrily“ braut sich derzeit über dem Südpazifik zusammen. Dieser soll am Wochenende die Ostküste in Australien treffen – also da, wo derzeit das Dschungelcamp produziert wird. Die größte Angst: Das Produktionsgelände könnte überflutet werden! Denn der Sturm bringt heftige Gewitter und Regenfälle mit sich.

RTL hat einen Notfallplan

Aber was passiert in einem solchen Fall mit den Promis? Und muss die Show dann sogar abgebrochen werden? Der Sender hat bereits einen Notfallplan. „Extreme Wetterlagen kommen in der Region rund um das Dschungelcamp immer wieder vor. Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet und reagieren nicht situativ“, erklärt ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung.

Sollte ein heftiges Gewitter aufziehen, werden die Promis in der Hütte mit dem Dschungeltelefon untergebracht. Die größte Gefahr ist jedoch der kleine Bach, welcher im Dschungelcamp verläuft. Wenn heftige Niederschläge den Ort Murwillumbah unter Wasser setzen, können die Stars über mehrere Wege aus dem Dschungelcamp gebracht werden. „Bezüglich der Gefahr von tropischen Wirbelstürmen gibt es festgelegte Sicherheitsprozeduren, dazu gehören Blitzableiter, Feuerlöscher und Löschmittel sowie ein Warnmeldesystem“, so der Sender. Mehrere hunderte Mitarbeiter arbeiten für die Produktion vor Ort – diese wurden darauf geschult, was im Notfall zu tun ist. RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Wo liegt das Dschungelcamp? Das ist der Drehort!