Dschungelcamp 2024: Regelverstöße! RTL greift knallhart durch

Im Dschungelcamp müssen sich die Stars an zahlreiche Regeln halten. So dürfen die Kandidaten beispielsweise ihre Zigaretten nicht tauschen. Die Kandidaten haben jedoch gegen einige Regeln verstoßen. Das hat nun heftige Konsequenzen.

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kam es zu einem heftigen Zoff zwischen Mike Heiter und Kim Virginia. Denn bei der Nachtwache entfachte zwischen den beiden eine hitzige Diskussion. Doch im Camp droht neues Konfliktpotential: Aufgrund mehrerer Regelverstöße werden den Rauchern die Zigaretten weggenommen. Das stößt bei den Kandidaten auf Unverständnis.

Fabio holt einen Zettel aus dem Dschungeltelefon, welchen er am Lagerfeuer der Gruppe vorliest. Bis auf Heinz, der schläft, versammeln sich die Stars und lauschen gespannt. Fabio liest vor: „Stars, über 80 Mal wurde gegen diverse Camp-Regeln verstoßen, u.a. habt ihr Luxusartikel und Zigaretten untereinander geteilt, die euch zur Verfügung stehenden Gebrauchsgegenstände zweckentfremdet, die vom Teamchef aufgeteilten Aufgaben wurden nicht regelkonform erfüllt und es wurden mehrere unerlaubte Gegenstände ins Camp geschmuggelt. Das hat Konsequenzen: die tägliche Zigarettenration wird bis auf Weiteres gestrichen.“

Keine Zigaretten mehr für die Dschungel-Stars

Teamchef Fabio muss die Zigaretten abnehmen. Sarah ist erstaunt und gefrustet: „Aber nur die Raucher werden bestraft? What the fuck? Das ist hart." Kim freut sich: „Das ist gut für unsere Lunge! Danke Dschungelcamp!" Leyla, die auch raucht: „Alle haben Regelverstöße begangen und nicht nur die Raucher!" Mike: „Schon unfair". Wie damit die Raucher wohl in den kommenden Tagen umgehen werden?