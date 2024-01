Zu alt für das Dschungelcamp? Ehefrau von Heinz Hoenig kontert schlagfertig!

Am vergangenen Freitag startete die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Zum Cast der diesjährigen Staffel gehört auch Heinz Hoenig. Der Schauspieler war bisher zu fast keine Dschungelprüfung zugelassen – die Kritik häufte sich dazu im Netz. Jetzt meldet sich seine Ehefrau zu Wort.

Neben zahlreichen Reality-Sternchen und Influencern ist auch eine Schauspiel-Legende im Dschungelcamp. Heinz Hoenig hatte vor seiner Teilnahme die Show noch nie gesehen. Dennoch freute sich der „7 Zwerge“-Darsteller auf das Abenteuer in Down Under. Zwar kann er mit seiner sympathischen Art überzeugen – aber dennoch sind einige Zuschauer genervt. Denn bisher war Heinz Hoenig für beinahe alle Dschungelprüfungen ausgeschlossen.

Heinz Hoenig wird zu kaum einer Dschungelprüfung zugelassen

Ist Heinz Hoenig möglicherweise zu alt für das Dschungelcamp? Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig will die Kritik nicht auf sich sitzen lassen und verteidigt ihren Liebsten. „Jeder Kandidat, der im Camp ist, hat das Recht, drinnen zu sein“, betont sie in der RTL-Sendung „Die Stunde danach“. „Heinz ist kein Pflegefall, er ist mit 70 noch mal Vater geworden, es geht jetzt erst los. Ich finde es super, was er macht“, stellt sie außerdem klar.

Ehefrau von Heinz Hoenig kontert schlagfertig

Der Schauspieler habe andere Qualitäten, als an Dschungelprüfungen teilzunehmen. „Heinz läuft vielleicht keinen Marathon da im Camp, der macht keine 20 Prüfungen, aber der ist ein guter Gesprächspartner“, so Annika Kärsten-Hoenig. In den ersten Tagen war zwar Heinz Hoenig etwas ruhig – aber in der gestrigen Show blühte er auf. „Wir machen alle Detox und der Heinz macht Reha. Der hat heute seinen aktiven Tag!“, so Influencer Twenty4Tim.

Im Dschungelcamp machte der Schauspieler übrigens klar, wie sehr er seine Familie vermisse. „Die Kleinen fehlen mir. Mit klein mein‘ ich auch meine Annika. […] Wir kennen uns jetzt seit zwölf Jahren. Zusammen sind wir seit sechs“, so Heinz Hoenig. RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Dschungelcamp 2024: Heinz Hoenig hat die Show noch nie gesehen!