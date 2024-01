Dschungelcamp 2024: Heinz Hoenig hat die Show noch nie gesehen!

Heinz Hoenig ist eine Schauspiel-Legende und spielte unter anderem in „Das Boot“ mit. Mit Reality-TV hatte er bisher nichts zu tun – das wird sich nun ändern. Denn der Schauspieler zieht ins Dschungelcamp ein.

Als erster Teilnehmer wurde Heinz Hoenig offiziell bekanntgegeben: Der Schauspieler gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seit den 70er Jahren ist er als Schauspieler erfolgreich. Er veröffentlichte außerdem ein Schlageralbum sowie eine Autobiografie. Reality-TV ist für ihn ein unbekanntes Terrain. Dennoch wagt er sich ins Dschungelcamp.

Heinz Hoenig kennt das Dschungelcamp nicht

Heinz Hoenig gibt zu, dass er noch nie eine Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gesehen hat. Der Schauspieler hat Bock auf den Busch – aber im Vorfeld will er darüber nichts wissen. „Ich hab keene Ahnung. […] Lass mich dahin gehen und alles ist gut“, sagt Heinz Hoenig im Interview mit RTL. Dass er aber mit 11 weiteren Promis am Lagerfeuer sitzen wird, ist ihm jedoch bewusst.

Seine Devise lautet: „Ich gehe dahin … ich kenne nichts – und das macht mich an! … Lieber, ich weiß nichts, als dass ich irgendeinen Mist weiß.“ Obwohl der Schauspieler keine Reality-TV-Formate schaut, weiß er, worauf es ankommt: Authentizität! Er will im Dschungelcamp neue Erfahrungen sammeln. „Ich will da nichts runterspielen – ich will das ja leben!“, so der Schauspieler.

Heinz Hoenig überzeugt nicht nur vor der Kamera ein großes Publikum. Er stand und steht nebenher auch immer wieder auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ und spielte in verschiedenen Theater- und Showproduktionen mit. Als „böser“ Schneemann „Arktos“ in den Tabaluga-Musicals ging er mit der Band rund um Peter Maffay deutschlandweit auf Tour.

Heinz Hoenig und Annika: Aus Freundschaft wurde Liebe

Auch privat hat er sein großes Glück gefunden. 2012 lernte er seine Annika kennen. Aus jahrelanger Freundschaft wurde Liebe, die 2019 standesamtlich besiegelt wurde. Neben zwei erwachsenen Kindern aus erster Ehe, schenkte ihm Annika noch zwei gemeinsame Söhne. Zusammen mit Juliano (3) und Jianni (1) lebt die Familie in Blankenburg (Harz). Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.