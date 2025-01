RTL greift durch: Diese Luxusartikel darf Sam Dylan nicht mit ins Dschungelcamp nehmen

In wenigen Wochen beginnt für Sam Dylan das wohl bisher größte Abenteuer. Denn der Reality-TV-Star ist im Dschungelcamp dabei. Einige seiner Luxusartikel wurden jedoch von RTL verboten.

Yeliz Koc hatte kürzlich bei Instagram verlauten lassen, dass RTL ein Luxusartikel verboten habe. Sie wollte ein Insektennetz mit in den Dschungel nehmen. „Tatsächlich war das mein Luxusartikel-Wunsch. Ist nur leider nicht erlaubt“, erklärte sie. Das gleiche Dilemma hat nun auch Sam Dylan. Denn der Sender hat gleich mehrere Luxusartikel des Reality-TV-Stars untersagt.

Sam Dylan wollte ein Designer-Outfit sowie einen SodaStream mit ins Dschungelcamp nehmen

„Zum Beispiel wollte ich ein Designer-Outfit mitnehmen – abgelehnt“, verriet Sam Dylan jetzt bei Instagram. Seine zweite Idee war zwar weniger ausgefallen – aber auch hier kam eine Absage von RTL. „Fragen kostet ja nichts. Ich finde, es wäre mal cool, wenn mal was Neues an Luxusartikeln dabei wäre, was noch nicht im Dschungel war. […] Ob ich vielleicht einen SodaStream mitnehmen könnte?“, so die bekannte Persönlichkeit.

Bei den Luxusartikeln scheint der Sender in diesem Jahr knallhart durchzugreifen. Im Dschungelcamp will es Sam Dylan dagegen eher ruhiger angehen lassen und viel schlafen. „Ich werde einfach schlafen. Wenn mich keiner weckt, mache ich auch keine Nachtwache. Schlaf ist nun mal wichtig und ist ja auch eine Competition“, lässt er in einem Interview mit RTL verlauten. Jedoch dürfen die Stars im Camp nur zu bestimmten Zeiten schlafen.

Er hat auch verraten, wie Partner Rafi Rachek auf seine Dschungelcamp-Teilnahme reagiert hat. „Rafis erste Worte zu meiner Dschungelcamp-Teilnahme waren: ‚Warum nicht ich?‘ Er hat mich gezwungen, die Produktion anzurufen und zu sagen, dass ich ohne Rafi nicht ins Camp gehe“, sagte Sam Dylan.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.