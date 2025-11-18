Rosenkrieg bei „Sommerhaus“-Star Sarah Joelle Jahnel – Plötzlich geht es um einen Haftbefehl

Sarah Joelle Jahnel und Ersin gingen als Paar ins „Sommerhaus der Stars“. Und die beiden kamen getrennt aus der Show! Seitdem haben die beiden nur eins füreinander übrig – und zwar Vorwürfe. Nun scheint der Rosenkrieg in den sozialen Netzwerken völlig zu eskalieren.

Nach dreieinhalb Jahren war bei Sarah Joelle Jahnel und Ersin alles aus. Nach dem Ende der Beziehung ist eine Schlammschlacht entbrannt, welche die beiden öffentlich austragen. Bei der Wiedersehens-Show vom „Sommerhaus der Stars“ wurde Sarah Joelle Jahnel von Mallorca aus zugeschaltet. Der Grund? Ersin soll angeblich ihre Reisedokumente verbrannt haben.

„Du hast meine Dokumente verbrannt“, behauptet die Reality-TV-Bekanntheit. Dann hält die 36-Jährige einen vorläufigen Ausweis in die RTL-Kamera. „Ich bin auch nicht in Köln, weil ich Dich nicht sehen will“, so Sarah Joelle Jahnel zu Ersin.

Plötzlich geht es um einen Haftbefehl

Ersin selbst erhob anschließend selbst Vorwürfe gegen Sarah Joelle Jahnel und sprach plötzlich von einem angeblichen Haftbefehl. Die „Bild“-Zeitung hat bei der Polizei in Köln nachgefragt – dort weiß man nichts von einem Haftbefehl. „Er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Wenn es einen Haftbefehl gegen mich gäbe, wäre ich bestimmt nicht hier. Ich bin ja auch regelmäßig mit der Polizei in Kontakt, weil ich Ersin selbst angezeigt habe“, sagt Sarah Joelle Jahnel dem Blatt.

Die „Bild“ hat auch bei Ersin nachgefragt, was es damit auf sich hat. Dazu erklärt er: „Mein Anwalt sagte mir, es könnte ein Haftbefehl gegen Sarah Joelle erhoben werden. Scheinbar ist es jetzt noch nicht soweit …“

Auch die Schwangerschaft von Sarah Joelle Jahnel sei ein Streitthema. Laut ihr habe Ersin diese gegen ihren Willen bei einem RTL-Dreh thematisiert. Dazu sagt Ersin: „Eine Freundin hat mir schon vor dem ,Sommerhaus‘ gesagt, dass sie schwanger sei. Deshalb dachte ich, sie sei schon im ,Sommerhaus‘ schwanger.“ Zudem behaupten die beiden, dass man Schulden beim jeweils anderen habe. Ein Ende der Schlammschlacht ist wohl erstmal nicht in Sicht – die beiden haben nur noch Vorwürfe für den anderen übrig und bestreiten diese.