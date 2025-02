Robert Habeck: Frau, Kinder & Bücher – alle Infos zum Grünen-Politiker

Er ist eines der Gesichter bei den Grünen: Robert Habeck ist Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Der promovierte Literaturwissenschaftler hatte zuvor den Posten des Parteichefs inne. Aber was muss man über den Politiker wissen?

Robert Habeck wurde am 2. September 1969 in Lübeck geboren. Er hat sich als Politiker einen Namen gemacht und steht für eine grüne und fortschrittliche Politik – diese stellt den Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine nachhaltige Zukunft in den Mittelpunkt.

Welchen Beruf hat Robert Habeck erlernt?

Robert Habeck wuchs in einer akademischen Familie auf. Sein Vater war Psychologe und als Historikerin machte sich seine Mutter einen Namen. In seiner Jugend war er Briefmarkensammler. Schon früh beschäftigte er sich mit gesellschaftlichen und philosophischen Themen und führte schließlich dazu, dass er nach dem Abitur zunächst Literaturwissenschaft, Philosophie und Germanistik studierte. In den darauffolgenden Jahren promovierte er in Hamburg zur „literarischen Ästhetizität“.

Wer ist die Frau von Robert Habeck?

Der Politiker ist seit 1996 mit der Schriftstellerin Andrea Paluch verheiratet. Bereits im Studium lernte sich das Paar kennen, welches vier Söhne hat. Das Paar bekam die Zwillinge Konrad und Anton sowie deren Geschwister Jakob und Oskar. Seit dem Jahr 2001 lebt die Familie in Flensburg. Aufgrund seiner vielen politischen Termine hat der Grünen-Politiker eine Zweitwohnung in Berlin.

Der Politiker veröffentlichte mehrere Bücher

Gemeinsam mit seiner Ehefrau ist Robert Hack freier Schriftsteller. Die beiden veröffentlichten unter anderem mehrere Kinderbücher, Übersetzungen englischer Lyrik sowie einige Romane wie „Hauke Haiens Tod“ und „Der Schrei der Hyänen“. Der Roman „Zwei Wege in den Sommer“ wurde für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert. Das Paar habe viel Zeit miteinander verbracht – seine Ehefrau Andrea Paluch störe es aber nicht, dass er als Vizekanzler viele Termine wahrnehmen muss und oft unterwegs ist. „Ich habe das Gefühl, dass sich unser Zeitkonto dabei dermaßen gefüllt hat, dass das jetzt nicht so schlimm ist, wenn wir uns mal nicht so regelmäßig sehen. Wir sehen uns noch genug“, erzählte sie mal in einem Interview mit der Welt.

Warum spricht Robert Habeck eigentlich Dänisch?

Sein Wohnort Flensburg ist nicht weit weg von Dänemark. Robert Habeck teilt mit seiner Frau Andrea Paluch eine Vorliebe für Dänemark. Und das ist auch der Grund, weshalb der Politiker fließend Dänisch spricht. Er nennt die Grenzregion liebevoll ein „Zwei-Kulturen-Land“ und erzählt dem Magazin Grænsen, dass er sich mit der Grenzregion verbunden fühlt. Seine Kinder studierten im Nachbarland, hätten dänische Freundinnen und sprechen auch Dänisch.

Robert Habeck lebt vegetarisch

In einem Schlachthof in Schleswig-Holstein habe er besichtigen können, wie im Sekundentakt Rinder geschlachtet werden. Seit diesem Moment hat Robert Habeck kein Fleisch mehr gegessen und lebt seitdem vegetarisch. „Die Geschwindigkeit, mit der dort im Akkord Rinder geschlachtet werden, konkret zu erleben, ist etwas anderes, als es nur aus Akten zu wissen. […] Und es macht was mit einem. Alle 20 Sekunden Bolzenschuss und Kehlschnitt. Hinterher gab es als Mutprobe vom Schlachthof-Besitzer Hackbrötchen. Ich habe da reingebissen. Jetzt esse ich eben kein Fleisch mehr“, erzählte der Politiker in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

Die politische Karriere von Robert Habeck

Im Jahr 2009 trat Robert Habeck den Grünen bei und wurde 2012 zum stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister in Schleswig-Holstein ernannt. 2018 übernahm er schließlich den Parteivorsitz der Grünen auf Bundesebene und bildete mit Annalena Baerbock ein Doppelspitzengespann. Noch im selben Jahr trat er aus dem Kabinett und dem Landtag in Schleswig-Holstein aus. 2021 wurde er zum Bundeswirtschaftsminister.

Er setzt sich insbesondere für eine zukunftsorientierte Energiepolitik ein und war ein entschiedener Befürworter der Energiewende. Sein Fokus auf den Klimaschutz und eine nachhaltige Entwicklung trugen dazu bei, ihn als eine führende Figur innerhalb der Grünen zu etablieren.

In seiner Rolle als Minister setzte Robert Habeck vor allem auf eine ambitionierte Klimapolitik. Er hat sich dafür eingesetzt, die CO2-Emissionen drastisch zu senken und eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen. Einer seiner Erfolge ist der Ausbau Erneuerbarer Energien – mittlerweile wird ein Großteil des Stroms in Deutschland dadurch erzeugt.

Robert Habeck bei Instagram und X

Robert Habeck ist auch in den sozialen Netzwerken aktiv und betreibt dort auch intensiv Wahlkampf. Im November 2024 kehrte der Politiker wieder auf die Plattform X zurück. Bei Instagram ist Robert Habeck unter dem Nutzernamen „robert.habeck“ zu finden. Seinen Minister-Account findet man unter „minister.habeck“. Auch bei Facebook ist der Politiker aktiv und gibt dort einen intensiven Einblick in seinen Alltag als Politiker. Bei TikTok findet man ihn unter dem Nutzernamen „bmwk_habeck“.