Richter Alexander Hold: Was macht er eigentlich heute?

Die Pseudo-Doku ,,Richter Alexander Hold“ gehörte einfach zu den absoluten Klassikern der Mittags- und Nachmittagsunterhaltung auf Sat.1. Von 2001 bis 2013 wurde sie ausgestrahlt. Doch nun ist die letzte Folge schon acht Jahre her. Was macht Alexander Hold heute?

Es gibt kaum Serien mit Trash-Charakter, die einen echten Legendenstatus erreichen konnte. Doch die Serie ,,Richter Alexander Hold“ schaffte genau dies. Auch wenn man kein großer Fan von Gerichtsverhandlungen hat, waren die Folgen so schlecht, aber gleichzeitig auch so unterhaltsam gedreht, dass man es doch irgendwie interessant fand. Nicht umsonst gab es zwölf Staffeln und 2038 Episoden.

Das ist Alexander Hold

Am 11. März 1962 im allgäuischen Kempten geboren.

Studierte Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften und Philosophie.

Nicht nur Jurist, sondern auch Politiker, Autor und Hauptmann der Reserve bei Bundeswehr.

Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler.

Mitglied des bayerischen Landtags.

Das machte Alexander Hold nach dem Ende der Sendung

Nicht wie viele andere Stars, die schon viele Auftritte im Fernsehen hatten, war er mit einmal von der Bühne verschwunden. Nachdem die Serie ,,Richter Alexander Hold“ 2013 sein Ende fand, war er weiterhin im Fernsehen zu sehen. von 2013 bis 2016 sah man ihn in ,,Im Namen der Gerechtigkeit: Wir kämpfen für Sie“. Doch nicht nur das. Alexander Hold war zudem in verschiedenen Talkshows zu Gast und moderierte sogar die Sat.! Talkrunde ,,Dinner Party“.

Was macht Alexander Hold heute?

Doch die Jahre danach verstärkte der Jurist immer mehr sein politisches Engagement. Im Jahr 2017 ließ er sich sogar bei der Wahl des Bundespräsidenten aufstellen. Mit der Kandidatur wurde es zwar nichts, doch dennoch ist immer weiterhin politisch aktiv. So ist er noch immer Mitglied des bayerischen Landtags und schaffte es sogar zum dritten Vizepräsidenten. Zudem wurde er zum Bezirksvorsitzenden der Ländervereinigung Freie Wähler Bayern ernannt. Seine neue Orientierung weg vom Fernsehen, hin zur Politik wurde also zum vollen Erfolg. Schon gelesen? Die Super Nanny: Was macht Katia Saalfrank heute?