„Respektlos“: Sam Dylan schießt nach Dschungelcamp-Aus gegen Lilly Becker und Edith Stehfest

Es war ein Schock-Exit: Sam Dylan ist aus dem Dschungelcamp geflogen! Nachdem sich sein Freund Rafi Rachek bereits zu Wort gemeldet hat, äußerte sich auch Sam Dylan – und lässt dabei kein gutes Haar an Lilly Becker und Edith Stehfest.

Nachdem Edith Stehfest und Maurice Dziwak an Tag 11 noch zittern mussten, durften sich die beiden an Tag 12 in Sicherheit wähnen – sie bekamen genügend Anrufe. Stattdessen hat es Sam Dylan getroffen – für den Reality-Star endet damit die Reise bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

„Ich freue mich jetzt auf den ganzen Luxus hier und werde die Tage genießen. Ich werde erstmals Sushi, Döner, Pizza und Hamburger essen“, erzählt Sam Dylan auf einer Pressekonferenz, bei welcher auch KUKKSI anwesend war.

Sam Dylan spricht über mögliche Gründe für sein Dschungelcamp-Aus

Über die möglichen Gründe zu seinem Dschungelcamp-Aus sagt der Reality-Star: „Ich bin im Nachhinein etwas enttäuscht, nachdem ich viele Nachrichten überflogen habe. Es sind viele traurig, dass ich raus bin. Es freut mich, dass die Leute aber Spaß hatten, dass ich dabei war. Vielleicht dachten die Leute, ich habe genug Stimmen und haben deshalb wenig angerufen – vor allem, nachdem Edith und Maurice auf der Kippe standen und nicht ich. Vielleicht ist es daran gescheitert.“

Besonders der wenige Schlaf war für Sam Dylan ein Problem. „Wenn ich wenig Schlaf bekomme, kann ich nicht mehr so wie sonst. Ich habe viele Probleme mit der Nachtwache gehabt. Man war im Tiefschlaf und wurde dann wieder rausgerissen. Es war ganz schlimm für mich und hat mich Kraft gekostet“, verriet der Dschungelcamp-Kandidat.

Sam Dylan über Lilly Becker und Edith Stehfest: „Das fand ich sehr respektlos“

Sam Dylan schießt zudem gegen Lilly Becker und Edith Stehfest. „Einmal habe ich mich angegriffen gefühlt von Lilly Becker, wo sie sich über mich stellen wollte. Da bin ich ja wirklich hochgegangen. Das fand ich sehr respektlos und ich dachte, da soll sie doch mal die Prüfungen machen. Und auch Edith, wo sie gemeint hat, ich würde gegen Leute mit ADHS schießen, dachte ich, ’sei doch mal etwas ruhig, damit man sich auf die Prüfung konzentrieren kann‘. Die beiden Frauen waren schon etwas der Endgegner“, sagt Sam Dylan.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.