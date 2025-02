„Ab morgen wird die Quote fallen“: Erste Worte von Sam Dylan und Rafi Rachek nach Dschungelcamp-Exit

Am zwölften Tag kam es bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zu einem Schock-Exit: Sam Dylan hat überraschend die wenigsten Anrufe bekommen und muss die Show verlassen.

Der Exit ist überraschend: Sam Dylan ist aus dem Dschungelcamp geflogen! Obwohl er die meisten Dschungelprüfungen machen musste, hat er die wenigsten Anrufe bekommen. Mit ihm musste Sängerin Anna-Carina Woitschak zittern.

Erste Worte von Sam Dylan nach Dschungelcamp-Exit

In „Die Stunde danach“ hat sich Sam Dylan zu seinem Exit geäußert. „Mir geht es wirklich gut. Ich freue mich, wieder in die Freiheit zu kommen“, erklärte er. Besonders einer Person drückt er die Daumen: „Pierre war jemand, mit dem ich meinen Humor teilen konnte und ich hoffe, dass er weit kommt.“

Ihm ist vor allem klar geworden, dass er seinen Freund Rafi Rachek vermisst – doch schon bald kann er ihn wieder in den Armen halten: „Ich habe meinen Freund viel mehr vermisst, als ich gedacht habe. Ich möchte mit ihm mehr Zeit verbringen und man weiß es viel mehr zu schätzen, wenn man hier so viel nachdenkt.“

Rafi Rachek teilt aus: „Ab morgen wird die Quote fallen“

Rafi Rachek wurde im Ton deutlich rauer und kann es absolut nicht nachvollziehen, dass Sam Dylan aus dem Dschungelcamp geflogen ist. „Ich bin geschockt und sprachlos. Ab morgen wird die Quote fallen. Was geht denn da ab. Er hat die meisten Prüfungen gemacht und uns am meisten unterhalten. Er hat gekämpft und etwas Drama gemacht. Das ist eben Unterhaltung. Ich kann es nicht nachvollziehen“, erklärt er im Interview mit einem RTL-Reporter.

„Ohne Sam wäre das Dschungelcamp richtig langweilig gewesen“

Dann teilt Rafi Rachek weiter aus – und macht klar, dass er nicht versteht, dass Sam Dylan die wenigsten Anrufe bekommen hat: „Sam war zwar die letzten Tage etwas ruhiger, aber vor allem die ersten Tage hat er uns extrem unterhalten. Das ist Reality. Ohne Sam wäre das Dschungelcamp richtig langweilig gewesen.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.