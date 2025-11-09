Reise-Influencer Anunay Sood stirbt mit 32 Jahren

Anunay Sood gehörte zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars in Indien. Nun wurde er tot aufgefunden. Seine Familie meldet sich mit emotionalen Worten im Netz.

Der Influencer reiste in zahlreiche Länder und hat seine Community an seinen Erlebnissen teilhaben lassen. Zuletzt war er in den USA unterwegs – es sollte die letzte Reise des 32-Jährigen sein.

„Mit großer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Anunay Sood verkünden“

Der Social-Media-Star ist völlig unerwartet verstorben, wie seine Familie im Netz mitteilte. „Mit großer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Anunay Sood verkünden“, heißt es in einem Post. „Möge seine Seele in Frieden ruhen“, schreiben sie weiter. Zudem bitten sie um Privatsphäre: „Wir bitten Sie freundlich um Verständnis und die Wahrung unserer Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit. Wir bitten Sie höflichst, Menschenansammlungen in der Nähe unserer Grundstücke zu vermeiden.“ Nähere Details zu den Todesumständen sind bisher nicht bekannt.

Zuletzt war Anunay Sood bei einer Autoshow in Las Vegas. Dort kam es jedoch zu einem Polizeieinsatz. „Am 4. November 2025 wurde das LVMPD zu einer Leiche im 3.100 Block des South Las Vegas Boulevard gerufen. Die Beamten unterstützten den Gerichtsmediziner und erstellten einen nicht-strafrechtlichen/medizinischen Bericht“, teilte das Metropolitan Police Department mit.

Bei Instagram hatte Anunay Sood mehr als 1,5 Millionen Follower. In den Jahren 2022, 2023 und 2024 schaffte er es auf die Forbes-Liste der 100 besten Digitalstars Indiens. In seiner Instagram-Biografie bezeichnete er sich als Unternehmer und war für sein fotografisches Talent bekannt. Seine Arbeiten wurden in Publikationen wie CN Traveller India, NetGeo India und Lonely Planet India veröffentlicht. Zuletzt lebte der gebürtige Inder in Dubai.