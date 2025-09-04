Reality-TV-Star Rolling Ray ist mit 28 Jahren verstorben

Die Social-Media-Welt ist in großer Trauer: Raymond Harper, besser bekannt als Rolling Ray, ist im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Seine Mutter bestätigte die traurige Todesmeldung.
Kurz vor seinem 29. Geburtstag ist Rolling Ray überraschend verstorben. Details zur Todesursache gibt es bisher nicht. Seine Mutter hat sich bei Facebook in einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet.
„Mit schwerem, schwerem Herzen muss ich euch mitteilen, dass mein Sohn Ray Ray heimgegangen ist, um beim Herrn zu sein“, schrieb sie in dem sozialen Netzwerk. Sie bedankte sich für die riesige Anteilnahme der Fans.
In den sozialen Netzwerken baute sich Rolling Ray eine riesige Community auf. Zudem war er auch in zahlreichen TV-Formaten zu sehen – dazu zählen beispielsweise „Catfish: Trolls“, „Divorce Court“ und die Dating-Serie „Bobby I Love You, Purrr“.
„Dein Lachen, dein Licht und dein liebevoller Geist werden für immer weiterleben“
Der Sender The Zeus Network, mit welchen er eng zusammenarbeitete, lässt in einem Statement verlauten: „Dein Lachen, dein Licht und dein liebevoller Geist werden für immer weiterleben. […] Du warst immer du selbst, schonungslos ehrlich und ohne Kompromisse. Deine ZEUS-Familie liebt dich, dankt dir und wird dich für immer vermissen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei deiner Familie.“
Rolling Ray bezeichnete sich als den „bekanntesten Jungen im Rollstuhl“
Rolling Ray setzte sich nicht nur für die LGBTQ+-Community ein, sondern auch für Menschen mit einer Behinderung. Er selber bezeichnete sich als den „bekanntesten Jungen im Rollstuhl“. Dadurch erlangte er in den sozialen Netzwerken große Bekanntheit. Trotz seiner körperlichen Einschränkungen stand ihm das nie im Weg, sein Publikum mit Frechheit, Humor und Authentizität zu fesseln