Reality-Star Kirk Medas mit 33 Jahren verstorben

Kirk Medas wurde durch die Realityshow „Floribama Shore“ bekannt. Der 33-Jährige lag in den vergangenen zwei Wochen auf der Intensivstation und ist jetzt verstorben.

Der Reality-Star ist am vergangenen Freitag verstorben, wie TMZ schreibt. Zuvor lag er zwei Wochen auf der Intensivstation in Miami und musste maschinell beatmet werden. Danach fiel er ins Koma – im Alter von 33 Jahren starb Kirk Medas schließlich an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung.

Kirk Medas hatte keine Krankenversicherung

Da der TV-Star keine Krankenversicherung mehr hatte, startete seine Familie während des Aufenthaltes im Krankenhaus eine Spendenkampagne auf der Plattform GoFundMe. Damit sollten die hohen Behandlungskosten sowie die Reha finanziert werden. Um die 27.000 Dollar kamen bereits zusammen.

„Kirk Medas ist auf der Intensivstation und kämpft gegen nekrotisierende Pankreatitis. Er ist sediert, und dieser Weg könnte noch einige Zeit dauern“, schrieben seine Angehörigen. Dazu wurde ein Foto veröffentlicht, wo der Reality-Star an einem Beatmungsgerät in seinem Krankenhausbett gezeigt wird.

Der Reality-Star hatte einen engen Draht zu seiner Familie und Freunden, wie aus Posts in den sozialen Netzwerken hervorging. In der TV-Sendung „Floribama Shore“ ging es um eine Clique, welche in Panama City Beach in Florida lebt und von einem Kamerateam auf Partys begleitet wurde. Die Show lief erstmals im Jahr 2017. Die MTV-Show war sehr erfolgreich – und die Darsteller wurden zum Kult.

Kirk Medas wurde von den Zuschauern für seine lebenslustige Art geschätzt. Nach rund vier Staffeln wurde das Format im Jahr 2022 eingestellt. Die Todesmeldung ist für die Fans ein riesiger Schock und bekunden in den sozialen Netzwerken ihr Beileid.