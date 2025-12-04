Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    News

    Rassismus-Debatte: Weihnachtsmarkt in Kassel streicht „Lumumba“ – Kakao mit Rum muss anders heißen

    gepostet am

    Kakao auf Weihnachtsmarkt
    iStock / Mandy Cherundolo

    Darf heißer Kakao mit Schuss noch „Lumumba“ heißen? Die Bezeichnung ist seit Jahren umstritten, weil ein erschossener afrikanischer Politiker den gleichen Namen trug. Der Weihnachtsmarkt in Kassel streicht „Lumumba“ nun von der Getränkeliste.

    In der kalten Jahreszeit ist oft „Lumumba“ auf Getränkelisten zu lesen – vor allem auf Weihnachtsmärkten. Es handelt sich dabei um Kakao mit Rum. Das Getränk ist Geschmackssache – der Name ist aber ebenfalls umstritten und sorgt schon seit Jahren für Diskussionen.

    Weihnachtsmarkt Kassel verbietet „Lumumba“ auf der Getränkeliste

    Der Unabhängigkeitskämpfer Patrice Lumumba hieß so. Deshalb wird das Getränk in Verbindung mit diesem Namen als rassistisch angesehen. Standbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt in Kassel sollen Kakao-Getränke mit Rum künftig nicht mehr unter dem Namen „Lumumba“ anbieten, wie Kassel Marketing mitteilt. Wer sich nicht dran hält, könne ermahnt werden. Bei der zweiten Ermahnung droht der Rausschmiss auf dem Weihnachtsmarkt.

    Frank und Maren bei "Hochzeit auf den ersten Blick"
    "Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat bricht ab - "Es geht nicht anders, ich gehe kaputt“

    Dem Unternehmen sei es wichtig, „dass der Weihnachtsmarkt ein Ort ist, an dem sich alle Menschen willkommen und respektiert fühlen“, sagt eine Sprecherin laut der „Deutschen Presse-Agentur“. Kritiker sehen die Bezeichnung deshalb kritisch, weil das Getränk mit Schuss den Namen eines Mannes trägt, der in den 60er Jahren erschossen wurde.

    Auch auf dem Bremerhavener Weihnachtsmarkt wurde den Standbetreibern empfohlen, das Getränk umzubenennen. „Wir haben die Schausteller über die Problematik aufgeklärt und sie gebeten, künftig keine Getränke mehr mit der Bezeichnung ‚Lumumba‘ anzubieten“, sagte Michael Gerber, Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven GmbH. Jedoch mache man den Standbetreibern keine Vorschriften.

    Patrice Lumumba war im Jahr 1960 erster Premierminister des unabhängigen Kongo und einer der Vorkämpfer der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Bei einem Staatsstreich wurde er gestürzt und schließlich erschossen.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023