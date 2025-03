Rainer Langhans liegt im Sterben: „Auf den letzten Metern blühe ich nochmal richtig auf“

Ex-Dschungelcamp-Star Rainer Langhans ist unheilbar an Krebs erkrankt. Der 84-Jährige hat nicht mehr lange zu leben – jedoch geht er mit der Situation gelassen um und genießt die Momente, die ihm noch bleiben.

Laut eigenen Angaben liegt Rainer Langhans im Sterben. „Ich liege im Sterben. Der Tod hat mich also im Griff. Ich befreunde mich mit ihm“, sagte der 84-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Seit rund fünf Jahren leidet Rainer Langhans an Prostatakrebs – da er keinen „Krieg mit dem Körper“ anfangen wollte, hat er eine Chemotherapie und Operation abgelehnt.

Weiter erklärt der frühere Kommune-1-Bewohner: „Die Ärzte haben mir gesagt: Jetzt bist du dran. Und dass ich bald tot sein werde. Es gibt keine Chance auf Heilung, sie können mir nur das Sterben erleichtern. Ich bekomme eine Hormontherapie, die das Testosteron herunterfährt. Es ist eine chemische Kastra­tion.“

„Ich genieße jeden Moment, habe keine Schmerzen und nehme voll am Leben teil“

Rainer Langhans sagt in der Bild: „Das Wissen um das Sterben, lässt mich noch mal ganz stark aufleben. Es mag irre klingen. Der Tod ist an mich herangerückt, aber dadurch, dass ich die Krankheit angenommen habe, blühe ich auf den letzten Metern noch einmal so richtig auf. Dabei empfinde ich Glück. Ich lebe nicht mehr vor mich hin, sondern sehr stark und bewusst. Ich genieße jeden Moment, habe keine Schmerzen und nehme voll am Leben teil.“

Mit seinen drei Lebensgefährtinnen reiste Rainer Langhans ins neue Kunstmuseum nach Tübingen, wo Kult-Sänger Udo Lindenberg seine Bilder ausstellt. Dort traf er auf Show-Legende Thomas Gottschalk.

Brigitte Streubel, Gisela Getty und Christa Ritter – mit diesen drei Frauen „lebt Rainer Langhans ein unkonventionelles Liebesmodell“, wie es in der Vox-Doku „Wo die Liebe hinfällt“ von 2024 heißt. Über die Gründung der Kommune I 1967 sagte er: „Zweierbeziehungen sind nicht gut, weil sie mit Besitz einhergehen. Du gehörst mir und wehe, du gehst fremd. Dieser ganze Blödsinn.“