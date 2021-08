Rafi Rachek: Das sind seine Pläne nach Promi Big Brother!

Rafi Rachek kann es nicht fassen! Der TV-Star ist bei „Promi Big Brother“ ausgeschieden und zeigte sich davon ziemlich überrascht. Mit einem so frühen Exit habe der Freund von Sam Dylan nicht gerechnet. Bei KUKKSI spricht er nun über seine Pläne nach der Show.

Bekannt war Rafi Rachel vor allem durch sein öffentliches Outing in der Kuppelshow „Bachelor in Paradise“. Nun wagte er das nächste TV-Experiment und gehörte zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“. Doch als zweiter Star musste er die Show schon wieder verlassen und zeigte sich darüber fassungslos. Denn eigentlich hat er sich viel bessere Chancen ausgerechnet.

Das plant Rafi Rachek nach „Promi Big Brother“

Nach „Promi Big Brother“ will es Rafi Rachek erstmal ruhig angehen lassen und relaxen. „Nach ‚Promi Big Brother‘ brauche ich definitiv erstmal Urlaub. Ich muss das ganze realisieren, deshalb will ich erstmal abschalten und ganz viel Energie tanken“, erzählt er im exklusiven Interview mit KUKKSI. Weitere TV-Projekte könnten danach aber folgen. Doch nun will er wohl erstmal viel Zeit mit seinem Liebsten verbringen.

Die Show war für eine Grenzerfahrung

Der Freund von Sam Dylan hat dann auch noch verraten, was er aus der Zeit mitnimmt. „Ich nehme mit, dass man sich im Leben, aber grundsätzlich auch in TV-Formaten, auf niemanden verlassen kann. Die Freundschaften, die dort entstehen, basieren darauf, dass jeder nur seinen Profit rausschlagen kann. Letztendlich sollte jeder auf sich schauen, da man den meisten nicht vertrauen kann. ‚Promi Big Brother' war insgesamt eine krasse Grenzerfahrung für mich", so Rafi Rachek. Die Teilnahme an der Sendung war für ihn eine riesige Herausforderung – auch, wenn er gerne noch länger im Weltall geblieben wäre. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother" täglich um 20:15 oder 22:15 Uhr.