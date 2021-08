Promi Big Brother 2021: Erste Worte von Rafi Rachek nach seinem Exit!

Bei „Promi Big Brother“ musste Rafi Rachek die Show verlassen. Der TV-Star erzählt bei KUKKSI, wie es ihm nach dem Exit geht und erklärt die Gründe, weshalb er möglicherweise so früh ausgeschieden ist.

Für Rafi Rachek war bei „Promi Big Brother“ am Samstagabend überraschend Schluss. Der TV-Star hat vor allem mit dem Zoff mit Melanie Müller für viele Schlagzeilen gesorgt – das könnte laut ihm auch einer der Gründe sein, weshalb er die Show verlassen musste. Dennoch steht er voll und ganz hinter seinen Aussagen.

Rafi Rachek geht es nicht gut nach seinem Exit

Nach seinem Exit äußert sich der Freund von Sem Dylan erstmals und offenbart, dass es ihm nicht gut geht. „Mir geht es momentan ehrlicherweise überhaupt nicht gut. Das war für mich ein Schock, so früh rauszufliegen – ich hätte es selbst nicht erwartet. Ich hatte gedacht, dass ich eigentlich gute Chancen habe, noch ein paar Runden weiter zu kommen. Nach dem Exit war die Nacht für mich sehr schlimm gewesen und ich habe da erstmal gecheckt, was alles so in den Medien und im Netz geschrieben wurde. Da war teils viel Hate dabei, was nicht so cool ist“, sagt Rafi Rachek im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Der Streit zwischen Rafi Rachek und Melanie Müller war das beherrschende Thema über eine Tage im Weltall von „Promi Big Brother“. „Ich stehe hinter meinen Aussagen, dass da Absprachen zu Stande gekommen sind. Es war uns anderen gegenüber nicht fair. Der Zoff könnte aber einer der Gründe sein, weshalb ich rausgeflogen bin. Zudem war die Aktion mit dem Kochtopf wohl für viele Zuschauer verwirrend bzw. zu aggressiv“, so Rafi Rachek. Und wem gönnt er den Sieg? „Ich würde Marie, Jörg und Gitta den Sieg gönnen“, verriet er uns. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 20:15 oder 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Mega-Beef zwischen Melanie Müller und Rafi Rachek