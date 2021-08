Promi Big Brother 2021: Mega-Beef zwischen Melanie Müller und Rafi Rachek

Rafi Rachek sorgt am Sonntagabend in der Live-Show für seine ganz eigene Big Bang Theory im Weltall von „Promi Big Brother“ und gerät heftig mit Ballermann-Queen Melanie Müller aneinander. Der laute Knall im All bleibt weder in der Raumstation noch auf dem Big Planet ungehört und so spalten sich die Lager in #TeamMelanie und #TeamRafi.

Auf diese Fronten treffen heute vier weitere neue Bewohner:innen, die zur Weltall-Mission antreten und live um 20:15 Uhr in SAT.1 bei “Promi Big Brother” einziehen werden. Von ihren neuen Mitbewohner:innen würde Lottofee Heike Maurer fast nichts mitbekommen, denn wie das Logbuch der Promis vermeldet, wäre sie fast bei einem Spaziergang in den schier unendlichen Weiten des Planeten verloren gegangen.

Melanie Müller und Rafi Rachek geraten aneinander

In der Raumstation zündet die nächste Streit-Stufe: Neben Mimi Gwozdz wurden auch die beiden Streithähne Rafi Rachek und Melanie Müller von den Zuschauer:innen vom Luxus auf dem Planeten in die karge Raumstation gewählt. Dort fordert Melanie von Rafi: „Du guckst mich jetzt erst mal anders an! Ich habe dir nix getan! Was ist denn dein Problem mit mir? Ich komme da rüber, und du kackst mich an! Völlig sinnfrei. Du hast dir schön dein kleines Schauspiel zusammengelegt! Du hast das schön vorbereitet, aber weißt du was? Du hast kleine Lücken in deinem System!“ Rafi rechtfertigt sich: „Weil das meine Meinung war.“ Das lässt die Ballermann-Queen nicht gelten: „Pass mal auf, mein Freund, bevor du mich noch mal so angehst, kommst du erst mal runter, schläfst dich aus. Du bist in die Ecke getrieben von mir.“ Er wiederholt erneut seine Verschwörungstheorie einer Absprache zwischen Melanie und Eric Sindermann. Melanie Müller prophezeit: „Du machst eine Riesenwelle. Das was du machst, wird dein Untergang hier sein!“

Der Streit der beiden spaltet auch ihre Mitbewohner:innen, sowohl in der Raumstation als auch auf dem Big Planet. Zu #TeamMelanie gehört Daniela Büchner, die sich an Melanie wendet: „Das bringt doch nichts, du bringst ihn ja von seiner Meinung nicht runter.“ Und auch auf dem Planeten findet TV-Ikone Jörg Draeger, dass Rafi überreagiert hat: „Ich habe so den leichten Anflug, dass man auf einer Basis von nicht ausreichenden Anklagepunkten ein emotional gefärbtes schnelles Urteil fällt.” Zu #TeamRafi hingegen gehört Spielerfrau Ina Aogo. Sie ist Melanie gegenüber nach wie vor skeptisch: „Mir geht es ums Prinzip. Es ist doch komisch. Warum sagen sie zuerst, sie kennen sich nicht und eben gerade sagt sie, wir haben uns da begrüßt?”

Auch Zoff zwischen Eric Sindermann und Jörg Draeger?

Schon am Nachmittag liegt etwas in der Luft: Eric Sindermann hat immer noch das Bedürfnis, sich wegen seines misslungenen Einkaufs zu rechtfertigen und findet kein Ende: „Seit gestern Abend höre ich es die ganze Zeit, ich bin genervt!“ Genervt ist davon auch Jörg Draeger – allerdings von Erics Litanei: „Es hat dir doch keiner einen Vorwurf gemacht.“ Eric beharrt darauf, dass Jörg ihm Vorwürfe gemacht hat, daraufhin reicht es dem “Geh aufs Ganze!”-Moderator: „Es ist mir scheißegal, ob du mich verstehst oder nicht. Ich finde deinen Aufruhr unangemessen. Angemessener finde ich, dass sich Uwe gestern zu Recht beschwert hat, wie laut vor allen Dingen DU bist.“ Der Bauer mit Herz konnte nämlich nicht schlafen, weil es zu laut war. „Da ist Uwe berechtigter, sich über dich zu beschweren, als du über das, was alles eigentlich gut gemeint war“, findet Jörg. „Ich gehe jetzt eine Zigarette rauchen und alles ist gut.“

Für Heike Maurer läuft es nicht nach Plan

Während Rafi Rachek, Marie Lang, Mimi Gwozdz und Ina Aogo die Vorzüge des Big Planet in vollen Zügen genießen und voll in ihrem Sportprogramm aufgehen, läuft es für Lottofee Heike Maurer nicht ganz so rund: Sie ist gefangen zwischen zwei Welten und bleibt in der „Schleuse“, die als Verbindung für Lieferungen wie Lebensmittel genutzt wird, stecken. Immer wieder rüttelt und hämmert die ZDF-Ansagerin an der falschen Tür – und dabei gibt es derer doch nur zwei. „Hallo? Kann mich mal bitte einer rauslassen?“ Doch die Tür will sich einfach nicht öffnen und Heikes Hilferufe gehen bei ihren Mitbewohner:innen unter. Heike kommt einfach nicht mehr raus, bis ihr Retter Big Brother den richtigen Weg weist und die zerknirschte Lottofee endlich wieder Sonnenlicht sieht: „Ach Entschuldigung, ich hab noch keinen Kaffee gehabt! Tut mir echt Leid! Mich darfste morgens alleine nicht lassen.“ SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Der erste Kandidat verlässt freiwillig die Show!