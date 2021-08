Promi Big Brother 2021: Der erste Kandidat verlässt freiwillig die Show!

Der erste Kandidat schmeißt schon hin! Nach einem kurzen Gastspiel im All, schaut sich Hellseher Daniel Kreibich die Sterne zukünftig wieder von der Erde aus an und beendet bereits seine Mission bei „Promi Big Brother”.

Ganz neue Weiten eröffnen sich für Spielerfrau Ina Aogo, Lottofee Heike Maurer und Reality-Sternchen Rafi Rachek nach ihrer Landung auf dem Big Planet. Im Gepäck: Lästereien und Spitzen über die Crew der Raumstation. Vom Luxus auf dem Big Planet können die Duell-Verlierer Melanie Müller und Eric Sindermann weiter nur träumen. Und so verlieren sie sich in pikanten Details über Melanies Liebesleben.

Daniel Kreibich verlässt das Weltall

„Ich habe mich entschlossen, aus medizinischen Gründen ‘Promi Big Brother’ zu verlassen, weil ich habe sehr starke Schmerzen. Ich möchte auch heute noch abreisen”, teilt Daniel Kreibich nach der ersten Live-Show im Sprechzimmer der Raumstation seinen Entschluss mit. Was war geschehen? Schon die Tage zuvor hat der Hellseher regelmäßig über gesundheitliche Beschwerden geklagt. Big Brother beamt den 37-Jährigen wie gewünscht postwendend zurück auf die Erde und informiert die Bewohner:innen der Raumstation über den freiwilligen Auszug des Hellsehers.

Die ersten Kandidaten ziehen auf den Big Planet

Spielerfrau Ina Aogo, Lottofee Heike Maurer und Reality-Sternchen Rafi Rachek wechseln in der Live-Show am Freitag auf den Big Planet: Sie schwelgen in Luxus, genießen den Überfluss und ergreifen die Chance für ungenierte Lästereien über die Crew der Raumstation. Erstes Ziel ihrer Spitzen ist Star-Hellseher Daniel Kreibich: “Ich dachte, der macht so richtig Stimmung hier. Aber er ist seit zwei Tagen da und erzählt kaum was”, läutet der Ex-”Bachelorette”-Kandidat Rafi Rachek seinen Rundumschlag ein und stößt damit auf Zustimmung von Ina Aogo: “Er hat noch gar nichts über sich erzählt, ich weiß gar nichts über diesen Menschen”, so die Spielerfrau. Auch das Verhältnis von Melanie Müller und Ex-Handballer Eric Sindermann ist ihnen ein Dorn im Auge. “Die verarschen gerade die Zuschauer”, behauptet Rafi knallhart und schockiert damit seine beiden Mitbewohnerinnen. Doch wie kommt er darauf? Während Melanie und Eric beim Einzug getan haben, als wäre dies ihre erste Begegnung, weiß Rafi, dass die beiden bereits bei einer Veranstaltung einander vorgestellt wurden. Für solche Lügen hat Rafi keinerlei Verständnis: “Glaubt es mir, wäre ich noch unten bei denen, dann hätte ich mich bald mit ihm oder ihr gestritten.”

Melanie Müller spricht über ihre Vorlieben

“Mein Papa ist ein Jahr jünger als mein Mann”, erklärt Ballermann-Queen Melanie Müller in der Raumstation und eröffnet damit einen pikanten Talk über ihre Vorlieben: “Hast du ein Faible für Ältere?”, hakt Ex-Handballer Eric Sindermann nach. Die 33-Jährige lacht: “Jaja. Ich steh auf alte Sachen. Alte Häuser. Alte Männer. Alles was alt ist.” Eric zeigt Verständnis: “Ich finde das vollkommen legitim, wenn du auf Ältere stehst”, und scherzt: “Dann bin ich jetzt raus.” Das allerdings will Melanie nicht ganz ausschließen: “Kann ja auch sein, dass ich mir mit 50 dann einen 30-Jährigen nehme”, blickt die Ballermann-Queen in die Zukunft. Ein Alter, das die 68-jährige Heike Maurer schon hinter sich hat. Ob auch die Lottofee auf Erfahrungen mit jüngeren Männern zurückblicken kann? “Ja klar”, antwortet Heike, als Toyboy würde sie diese Liaison jedoch nicht beschreiben: “Ich bin doch ein alter Romantiker. Bei mir muss man sich immer verlieben.” SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22:20 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Wo ist das Haus? Hier ist der Drehort!