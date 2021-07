Promi Big Brother 2021: Wo ist das Haus? Hier ist der Drehort!

In SAT.1 geht es wieder los: „Promi Big Brother“ geht am 6. August 2021 in die nächste Runde. KUKKSI verrät, wo der Drehort der diesjährigen Staffel ist.

Die Promis müssen stolze drei Wochen auf Luxus und den Kontakt zur Außenwelt verzichten. Die Kandidaten leben unter einem Dach und müssen miteinander auskommen. Die Show läuft dann ganze drei Wochen – und das täglich! Diesmal schickt SAT.1 die Stars ins Weltall. Und auch diesmal wird es wieder eine Late-Night-Show geben – diese läuft aber nicht bei sixx, sondern direkt in SAT.1 nach der Show.

SAT.1 schickt die Promis ins All

„Nachdem wir Menschen schon Roboter auf dem Mars schicken, ist es nur konsequent, dass Big Brother unsere Bewohner:innen dieses Jahr ins All schickt. Ich liebe das Motto dieser Staffel sehr. Sowas hat es noch nie gegeben in einer Show, das wird absurd, witzig und im wahrsten Sinne abgespaced“, sagt Moderatorin Marlene Lufen in einem Interview mit SAT.1. „Das Weltall von ‚Promi Big Brother‘ stelle ich mir bunt und hoffentlich auch ein bisschen schräg vor, wie wir es von Big Brother gewohnt sind. Schließlich wissen wir ja nicht, welchʹ wunderbaren Planeten Big Brother für die Promis ausgesucht hat. Außerdem bin ich natürlich auf die Bewohner:innen gespannt. Wer übernimmt welche Rolle, wer überrascht, und wer mutiert zum fiesen Alien?“, so Jochen Schropp.

Wo liegt der Drehort von „Promi Big Brother“?

Das Haus befindet sich in den MMC Studios in Köln im Stadtteil Ossendorf. Hier werden auch zahlreiche weitere TV-Formate wie beispielsweise „Deutschland sucht den Superstar“, „Let’s Dance“ oder „Das Supertalent“ produziert. Auch die vergangenen „Big Brother“-Staffeln wurden in der Domstadt gedreht. Zu der Show sind auch wieder Zuschauer zugelassen.

Sendezeiten und Livestream

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ verstärkt auch in der Primetime ab 20:15 Uhr – die weiteren Folgen werden wie auch in den vergangenen Jahren immer um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Einen Livestream gibt es bei Joyn – die Folgen werden zudem nach der Ausstrahlung bei dem Streamingdienst kostenlos zur Verfügung gestellt. SAT.1 zeigt die neue Staffel von „Promi Big Brother“ ab dem 6. August 2021. Schon gelesen? Kampf der Realitystars 2021: Das ist der Drehort!