    „Pure Verzweiflung“: Loredana Wollny kontaktierte Friedrich Merz und Olaf Scholz

    gepostet am

    Loredana Wollny
    RTLZWEI / PER FLORIAN APPELGREN

    Die hochschwangere Loredana Wollny ist wegen Nierenproblemen in Deutschland – während ihr Mann und Sohn in der Türkei bleiben müssen. Aus purer Verzweiflung wendete sich die Reality-TV-Darstellerin sogar an Bundeskanzler Friedrich Merz.

    Loredana Wollny befindet sich in einer schwierigen Lebensphase. Die Tochter von Silvia Wollny musste aufgrund gesundheitlicher Probleme nach Deutschland zurückkehren – obwohl ihr Ehemann Servet und der zweijährige Sohn Aurelio in der Türkei bleiben müssen.

    In der Bild-Zeitung schilderte Loredana Wollny ihre gesundheitlichen Probleme: „Meine Nieren machen nicht gut mit, und mein Gefühl sagt, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Baby kommt.“ Die deutschen Ärzte stufen ihre Schwangerschaft als Risiko ein und haben ihr deshalb von einer Rückreise in die Türkei abgeraten.

    Friedrich Merz
    Bundeskanzler privat: Friedrich Merz trinkt "praktisch keinen Alkohol mehr"

    Es ist eine unfreiwillige Trennung der Familie. Denn der Visumsantrag von ihrem Ehemann für Deutschland wurde bereits vor zwei Jahren abgelehnt. Das deutsche Konsulat hatte Zweifel an seiner Rückkehrabsicht.

    „Aus purer Verzweiflung habe ich sogar Friedrich Merz und Olaf Scholz versucht zu erreichen“

    Ihr Ehemann kann aus dem Grund nicht nach Deutschland kommen. Deshalb griff die bekannte Persönlichkeit zu einem ungewöhnlichen Schritt und kontaktiere die Politik in Deutschland. „Aus purer Verzweiflung habe ich sogar Friedrich Merz und Olaf Scholz versucht zu erreichen. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand mal hinschaut. Dass jemand versteht, dass es hier um eine Familie geht. Doch bis heute keine Antwort“, erzählt Loredana Wollny in einer Instagram-Story.

     

    Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

     

    Ein Beitrag geteilt von Loredana Wollny (@loredanawollny)

    Seit ihrer Hochzeit lebt Loredana, die deutsche Staatsbürgerin ist, gemeinsam mit ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Kind in Izmir. Nach der Hochzeit im Frühjahr wurde erneut ein Visumantrag gestellt und verwies auf die komplizierte Schwangerschaft. In dem Konsulat gab es zwar einen Notfalltermin. „Uns wurde gesagt, wir würden nach 7 bis 14 Tagen etwas hören“, so Loredana Wollny. Jedoch blieb die erhoffte Rückmeldung aus. Weder das Konsulat in Izmir noch in Antalya, das Auswärtige Amt oder der Bürgerservice in Berlin hätten sich gemeldet.

