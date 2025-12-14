„Psychische Gewalt“: Eva Benetatou kündigt Konsequenzen an

Seit ihrer Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten wird Eva Benetatou immer wieder kritisiert. Unter ihren Profilen in den sozialen Netzwerken sind immer wieder Hassnachrichten zu finden. Davon hat sie nun genug und kündigt Konsequenzen an.

Einige User haben sich auf Eva Benetatou eingeschossen und kritisieren immer wieder die Reality-Bekanntheit. Zahlreiche Kommentare nehmen jedoch ein beleidigendes Ausmaß an – solche Hassnachrichten will die 33-Jährige nicht mehr durchgehen lassen und droht nun mit rechtlichen Schritten.

„Wie lange soll man psychische Gewalt über sich ergehen lassen?“

„Wie lange soll man psychische Gewalt über sich ergehen lassen? Letzte Woche ist das Maß übergelaufen… Was rechtliche Konsequenzen tragen wird. Es ist an der Zeit, euch zu sagen und zu zeigen, was mir dauerhaft angetan wurde und leider kein Ende nimmt. Verleumdung, Beleidigung, Rufschädigung, psychische Gewalt“, kündigt Eva Benetatou in einer Instagram-Story an.

„Es ist es nicht wert, gewissen Menschen eine Plattform zu geben. Mein Fokus liegt auf mir selbst und meiner kleinen Familie“, so die bekannte Persönlichkeit. Ihr wird von einigen Usern vor allem vorgeworfen, die Familie von Samira und Serkan Yavuz zerstört zu haben – auch den Vorwurf will sie nicht auf sich sitzen lassen.

„Ich habe keine Familie zerstört! Und das dürfen die zwei […] endlich klarstellen, statt sich immer wieder darauf auszuruhen, dass ich die Schuld für ihr Ehe-Aus trage. Das ist klare Verleumdung und Rufschädigung. Dies gilt vor allem für Samira, da Serkan in seinem Statement es wohl bereits angekündigt hat“, meint Eva Benetatou. Das Ehe-Aus von Samira und Serkan wurde vor einigen Wochen verkündet. Aufgrund der Affäre mit Serkan musste Eva viel Kritik über sich ergehen lassen.