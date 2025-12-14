Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    „Psychische Gewalt“: Eva Benetatou kündigt Konsequenzen an

    gepostet am

    Eva Benetatou
    Instagram / evanthiabenetatou

    Seit ihrer Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten wird Eva Benetatou immer wieder kritisiert. Unter ihren Profilen in den sozialen Netzwerken sind immer wieder Hassnachrichten zu finden. Davon hat sie nun genug und kündigt Konsequenzen an. 

    Einige User haben sich auf Eva Benetatou eingeschossen und kritisieren immer wieder die Reality-Bekanntheit. Zahlreiche Kommentare nehmen jedoch ein beleidigendes Ausmaß an – solche Hassnachrichten will die 33-Jährige nicht mehr durchgehen lassen und droht nun mit rechtlichen Schritten.

    „Wie lange soll man psychische Gewalt über sich ergehen lassen?“

    „Wie lange soll man psychische Gewalt über sich ergehen lassen? Letzte Woche ist das Maß übergelaufen… Was rechtliche Konsequenzen tragen wird. Es ist an der Zeit, euch zu sagen und zu zeigen, was mir dauerhaft angetan wurde und leider kein Ende nimmt. Verleumdung, Beleidigung, Rufschädigung, psychische Gewalt“, kündigt Eva Benetatou in einer Instagram-Story an.

    Pascal aus "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich"-Pascal wirft 8.000 Euro teure Gehhilfen in Müll – jetzt drohen bittere…

    „Es ist es nicht wert, gewissen Menschen eine Plattform zu geben. Mein Fokus liegt auf mir selbst und meiner kleinen Familie“, so die bekannte Persönlichkeit. Ihr wird von einigen Usern vor allem vorgeworfen, die Familie von Samira und Serkan Yavuz zerstört zu haben – auch den Vorwurf will sie nicht auf sich sitzen lassen.

    „Ich habe keine Familie zerstört! Und das dürfen die zwei […] endlich klarstellen, statt sich immer wieder darauf auszuruhen, dass ich die Schuld für ihr Ehe-Aus trage. Das ist klare Verleumdung und Rufschädigung. Dies gilt vor allem für Samira, da Serkan in seinem Statement es wohl bereits angekündigt hat“, meint Eva Benetatou. Das Ehe-Aus von Samira und Serkan wurde vor einigen Wochen verkündet. Aufgrund der Affäre mit Serkan musste Eva viel Kritik über sich ergehen lassen.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023