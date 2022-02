Prominent getrennt: Kandidaten, Sendezeiten, Livestream & Drehort

In der neuen RTL-Show „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ müssen prominente Ex-Paare gegeneinander antreten. Doch wann startet das Format bei RTL? Wie sind die Sendezeiten und wo wurde die Sendung gedreht? KUKKSI gibt einen Überblick und verrät alle Details.

Der Sender schickt acht ehemalige Promi-Paare in die „Villa der Verflossenen“, welche dort 24 Stunden am Tag verbringen müssen. Da ist Konfliktpotential vorprogrammiert! Um diese neue Show zu gewinnen und bis zu 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, müssen getrennte Promi-Paare alte Gräben überwinden, sich wieder gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie erneut als ein Team zusammenarbeiten können. „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ bringt acht Ex-Promipaare nicht nur an ihre emotionalen Grenzen, sondern weit darüber hinaus.

Das sind die Kandidaten

Carina Spack & Serkan Yavuz (Influencer & Reality-Stars)

(Influencer & Reality-Stars) Jenny Elvers & Alex Jolig (Schauspielerin/Moderatorin/Reality-Star und Künstler & Gesellschafter im Motorrad-Business)

(Schauspielerin/Moderatorin/Reality-Star und Künstler & Gesellschafter im Motorrad-Business) Michelle Daniaux & Luigi „Gigi“ Birofio (Reality-Stars & Influencer)

(Reality-Stars & Influencer) Cecilia Asoro & Markus Kok (Model & Kellnerin und Anlagewart bei Mercedes)

(Model & Kellnerin und Anlagewart bei Mercedes) Meike Emonts & Marcus Muth (Influencerin & Krankenschwester und Wirtschaftsingenieur & selbstständiger Finanzdienstleister)

(Influencerin & Krankenschwester und Wirtschaftsingenieur & selbstständiger Finanzdienstleister) Doreen Dietel & Patrick Eid (Ex-Schauspielerin & Gastronomin und Musikproduzent, Kaufmann & Gastronom)

(Ex-Schauspielerin & Gastronomin und Musikproduzent, Kaufmann & Gastronom) Lena Schiwora & Robin Riebling (Influencerin & Realitypersönlichkeit und selbstständig im Marketing)

(Influencerin & Realitypersönlichkeit und selbstständig im Marketing) Sarah Joelle Jahnel & Dominik Wirlend (Sängerin/Reality-Star/It-Girl und Tennisprofi/Tennistrainer/Model)

Sendezeiten bei RTL und RTL+ sowie Livestream

Die Staffel von „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ startet am 22. Februar 2022 um 20:15 Uhr bei RTL. Die neuen Folgen zeigt dann der Sender immer dienstags zur besten Sendezeit. Bei RTL+ werden die neuen Episoden schon deutlich vor der TV-Ausstrahlung zur Verfügung gestellt. Und einen Livestream gibt es bei dem Streamingdienst auch.

Wo ist der Drehort von „Prominent gesucht“?

Die ehemaligen Promi-Paare ziehen in eine Villa, wo sie die Zeit verbringen müssen. Diese steht in Südafrika – dort wurde 2022 auch das Dschungelcamp produziert. Über den genauen Ort macht RTL jedoch keine Angaben. Leben unter einem Dach heißt bei „Prominent getrennt“ Zweisamkeit – ob man will oder nicht. Ein heißer Flirt vor den Augen des:der Ex oder gar das Comeback eines Promipärchens – in diesem Haus ist alles möglich! Den Kampf um die 100.000 Euro entscheiden aber nicht nur Spiele und Gefühle, sondern auch die Gunst der Mitbewohner:innen. Wer geht und wer bleibt? Ein Nervenkrieg, bei dem nur die Zuschauer:innen wissen, wer hier fair oder falsch spielt. „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ startet am 22. Februar 2022 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Prominent getrennt: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!