Prominent getrennt: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!

Um die neue Show „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ zu gewinnen und bis zu 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, müssen getrennte Promi-Paare alte Gräben überwinden, sich wieder gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie erneut als ein Team zusammenarbeiten können. „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ bringt acht Ex-Promipaare nicht nur an ihre emotionalen Grenzen, sondern weit darüber hinaus.

Acht prominente Ex-Paare beziehen eine Villa. Hat die Zeit alle Wunden geheilt? Oder herrschen noch immer Eifersucht und Zwietracht? Werden sie es trotzdem schaffen, an einem Strang zu ziehen, sich zu vertrauen und gemeinsam zu kämpfen? Wer war damals wirklich Schuld an der Trennung? Was gibt es noch aufzuarbeiten und was haben die Ex-Partner:innen sich noch zu sagen? Wer hat sich eigentlich von wem getrennt und warum wurde aus Liebe Hass? Alles kommt auf den Tisch! Offene Rechnungen werden beglichen und alte Gefühle – jeglicher Art – wieder hochgeholt.

Leben unter einem Dach heißt bei „Prominent getrennt“ Zweisamkeit – ob man will oder nicht. Ein heißer Flirt vor den Augen des:der Ex oder gar das Comeback eines Promipärchens – in diesem Haus ist alles möglich! Den Kampf um die 100.000 Euro entscheiden aber nicht nur Spiele und Gefühle, sondern auch die Gunst der Mitbewohner:innen. Wer geht und wer bleibt? Ein Nervenkrieg, bei dem nur die Zuschauer:innen wissen, wer hier fair oder falsch spielt.

Wo ist die Villa? Hier wurde „Prominent getrennt“ gedreht

Die Show „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ wurde bereits vor einigen Monaten gedreht. Wie KUKKSI weiß, wurde die Show in Südafrika produziert – in welcher Region genau, ist jedoch unbekannt. In Südafrika wurde 2022 auch das Dschungelcamp produziert. Die Paare bei „Prominent getrennt“ leben in einer Villa in einer traumhaften Kulisse. Südafrika ist ein Land an der Südspitze des afrikanischen Kontinents und hat um die 59 Millionen Einwohner. Der Krüger-Nationalpark ist die Heimat vieler Wildtiere. Das Land zeichnet sich vor allem auch durch seine Landschaft aus: Es gibt viele Felsen am Kap der Guten Hoffnung, Wälder und Lagunen entlang der Garden Route, am Westkap viele Strände sowie üppige Weinberge. RTL zeigt „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ ab dem 22. Februar 2022. Bei RTL+ sind die neuen Folgen bereits vorab verfügbar. Schon gelesen? Prominent getrennt: Diese Kandidaten sind dabei