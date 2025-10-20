„Promi Big Brother“-Achim: So reagierte Papa Wolfgang Petry auf seine Teilnahme

Achim Petry ist im Halbfinale bei „Promi Big Brother“ ausgeschieden. Im Interview mit KUKKSI erzählt der Sänger, was ihn im Haus genervt hat, dass ihm vor allem Zigaretten gefehlt haben und wie seine Frau sowie sein Vater Wolfgang Petry auf seine Teilnahme reagiert haben.

Kurz vorm Finale musste auch Achim Petry das „Promi Big Brother“-Haus verlassen. „Ich fühle mich nach dem Exit sehr gut. Ich hätte nicht damit gerechnet, als Neuling so weit zu kommen. Ich kann daher nicht viel falsch gemacht haben“, sagt der Musiker im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Nach der Voting-Panne sorgte die Rückkehr von Andrej Mangold bei einigen Mitbewohnern für Kritik – Achim Petry sieht das jedoch anders: „Ich fand das fair, dass Andrej wieder ins Haus gekommen ist – auch, wenn das andere im Haus nicht so gesehen haben.“

Besonders von dem Streit zwischen Laura und Erik war Achim Petry genervt. „Der Zoff zwischen Erik und Laura hat mich am meisten genervt, weil der am längsten dauerte und immer wieder mit anderen Gründen aufkeimte. Ich glaube, ich habe das Problem auch erkannt und habe beide darauf angesprochen. Weil Laura hat als Frau Signale gegeben und wir Männer kriegen es nicht auf die Kette, diese Signale zu verstehen oder ordnen die falsch ein. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob er etwas von ihr will. Ich glaube, da war etwas Wunschdenken dabei. Ich habe in der Arena deshalb auch Laura nominiert, weil sie mir unglaublich auf die Nerven ging. Man konnte den Streit zwischen den beiden nicht umgehen – Jimi sah das auch so“, erzählt er.

So kam Achim Petry mit Désirée Nick klar

Désirée Nick polarisierte in der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“. Mit der Entertainerin kam Achim Petry jedoch gut klar: „Mit Désirée hatte ich am Anfang kurz meine Probleme, das hatte sich jedoch schnell geklärt. Ich habe sie als herzlichen Menschen wahrgenommen. Das Gleiche trifft auf Harald zu – auch er ist ein herzlicher Mensch.“

Kein Kaffee und zu wenige Zigaretten für Achim Petry

Das wenige Essen war für Achim Petry weniger ein Problem – dafür jedoch die wenigen Zigaretten. „Mit dem wenigen Essen bin ich klargekommen. Mit dem wenigen Rauchen und Kaffee war die größere Katastrophe für mich. Ich bin Kaffeetrinker und zehn Zigaretten sind für mich sehr wenig. Bis 18 Uhr schätzungsweise hatte man die alle schon weg. Im Normalfall komme ich auf das doppelte – so 20 Zigaretten am Tag sind es sonst. Auch der Schlafmangel war etwas extrem und bin wegen des Schlafens zweimal ermahnt worden“, verriet der Sänger.

Nun will sich Achim Petry wieder auf seine Musik konzentrieren: „Ich muss jetzt Promotion machen, denn ich bringe eine neue Single im November raus. Auch das Album kommt irgendwann im neuen Jahr. Dann starten in wenigen Tagen meine Auftritte.“

Er habe jedoch auch kein Problem damit, wieder an Realityshows teilzunehmen. „Ich bin in einer leichten Findungsphase, aber eigentlich habe ich schon Bock auf Realityformate. Es sollte aber schon in die Richtung ‚Promi Big Brother‘ gehen und das wird schwer. Die Arbeit, die hier geleistet wurde, sucht schon seinesgleichen. Der Cast war extrem super und ich habe Menschen kennenlernen dürfen, die unterschiedlicher kaum sein können. Deswegen hat das viel Spaß gemacht. Ich habe die Befürchtung, wenn ich noch was anderes mache und mir das nicht richtig überlege, dass es nicht so viel Spaß machen könnte und dann schnell die Lust wieder verliere“, so Achim Petry.

Und wie reagierte seine Frau auf die Teilnahme bei „Promi Big Brother“? „Meine Frau war etwas erstaunt, aber sie hat 24 Stunden den Stream geschaut (lacht). Sie wollte wissen, ob ich einen Fehler mache oder sonst irgendwas. Aber ich habe sie glaube glücklich gemacht“, verriet Achim Petry.

So war die Reaktion von Wolfgang Petry

Auch sein Vater Wolfgang Petry hat „Promi Big Brother“ verfolgt: „Meinen Vater habe ich das als Letztes erzählt und ich war völlig überrascht von seiner Reaktion. Er sagte zu mir ‚Dann mache doch‘. Ich habe heute zum ersten Mal mit ihm nach dem Exit telefoniert und er hat gesagt: ‚Du warst genauso, wie ich das erwartet habe. Es war super‘. Er hat es sogar geschaut und das heißt was, wenn er ‚Promi Big Brother‘ verfolgt. Vielleicht schaut er es sogar weiter an, denn er fand es ganz interessant. Allerdings meinte er auch, dass er bei den späten Sendungen manchmal eingeschlafen ist. Er sagte, er sei schließlich ein alter Mann. Die wichtigsten Sachen hat er jedoch gesehen.“