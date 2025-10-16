„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist raus? Der nächste Exit stand an

In der Musterwohnnung erzählt Andrej Mangold seinen Mitbewohnern, dass er seit mehr als 20 Jahren keinen Kontakt zu seinem Vater hat. Er ist im Zwiespalt: Einerseits wünscht er sich den Kontakt, andererseits hat er Angst davor. Es fließen Tränen. Zudem stand der nächste Exit an.

Außerdem: Nominierungszoff! Paco Herb wurde von Laura Blond für den Exit nominiert und ist davon tief getroffen. Und die Ladies in der Musterwohnung bekommen sich in die Haare, weil Karina2you sich „vorgedrängelt“ und Marc Terenzi nominiert hat – den wollte Sarah-Jane Wollny doch auch nominieren.

Dass Laura Blond ihn auf die Exit-Liste gesetzt hat, nervt Paco Herb gewaltig. Der Reality-Star ist sauer: „Ich bin immer cool, du kannst mir in die Fresse sagen: Ich mag dich nicht, du performst nicht. Rede einfach mit mir.“ Dass Laura ihre Nominierung damit begründet, er zeige keinen Ehrgeiz, und Sarah-Jane dann auch noch zu Protokoll gibt, dass sie ja nur deswegen Michael Naseband nominiere, weil Marc und Paco schon ‚vergeben‘ sind, ärgert Paco noch mehr! „Das ist frech“, beschwert er sich.

„Wo ist denn ihr Ehrgeiz? Was sehe ich denn bei ihr? Außer Rauchen und Sitzen? Genau wie bei Sarah-Jane! Ich werde den beiden nichts unterstellen, aber ich werde das beobachten. Einerseits kritisieren sie eine Allianz, und dann schieben sie selbst so eine Nummer.“ Im Sprechzimmer gibt Paco zu: „Es ist so, dass ich die letzten zwei Tage nominiert wurde. Das macht was mit mir.“

Sarah-Jane gegen Karina: „Du verstehst mich nicht!“

In der Musterwohnung bekommen sich die Bewohnerinnen sogar noch nach Marc Terenzis Exit am Dienstag in die Haare: Bei der Ladies Night mussten die vier verbliebenen Damen jeweils einen Mann auf die Exit-Liste setzen. Karina trifft im Sprechzimmer als erste ihre Wahl und gibt Marc Terenzi ihre Stimme. Laura Blond entscheidet sich im Anschluss für Paco Herb. Das nimmt Sarah-Jane Wollny vor allem Karina übel: „Ich wollte Michael eigentlich nicht nehmen. Als ich da drin war und gesehen habe, dass die beiden Bilder weg sind, habe ich mich erst mal richtig aufgeregt, weil ich dachte, warum wählt Karina einen von denen, die wir genannt haben, obwohl sie auch jemand anders hätte nominieren können? Damit hast du mir das unglaublich schwer gemacht!“

Karina ist sich keiner Schuld bewusst: „Ich habe mit gutem Gewissen Marc nominiert. Du hast mit ihm keinen Streit! Mich hat er sehr verletzt. Was hat das mit euch zu tun? Ich habe gesagt, dass ich Marc nominiere, ganz klar, heute den ganzen Tag. Das war nicht so kompliziert.“ Das will Sarah-Jane nicht so stehen lassen und zickt: „Für mich schon! Du verstehst mich nicht!“

Wer muss „Promi Big Brother“ diesmal verlassen?

Marc Terenzi musste „Promi Big Brother“ am Dienstag verlassen. Nun stand der nächste Exit an. Die Zuschauer haben entschieden: Sarah-Jane Wollny muss die Show verlassen. Die anderen Kandidaten kämpfen ums Weiterkommen.

SAT.1 und Joyn zeigen „Promi Big Brother“ täglich.