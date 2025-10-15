Marc Terenzi nach „Promi Big Brother“-Exit: „Etwas genervt war ich von Harald“

Marc Terenzi ist bei „Promi Big Brother“ ausgeschieden. Nach seinem Exit hat der Sänger im KUKKSI-Interview darüber gesprochen, wie für ihn die Zeit im TV-Knast war und welche Kandidaten ihn besonders genervt haben.

Nach dem Exit bei „Promi Big Brother“ habe Marc Terenzi ausgiebig Schlaf nachgeholt. „Ich fühle mich sehr gut. Ich habe erstmal lange in meinem Bett geschlafen und gegessen. Es war die richtige Zeit zu gehen“, erzählt der Sänger im exklusiven Interview mit KUKKSI. Er fügt noch hinzu: „Enttäuscht bin ich nicht. Ich habe Spaß und eine gute Zeit gehabt. Es war ein Spiel und ist alles okay.“

Das war für Marc Terenzi das Schlimmste bei „Promi Big Brother“

Bei „Promi Big Brother“ hatte Marc Terenzi zu kämpfen – insbesondere kein Deo und die Langeweile waren für den Sänger, welcher auch regelmäßig im Megapark auf Mallorca auftritt, ein Problem. „Das Schlimmste bei ‚Promi Big Brother‘ war, dass ich kein Deo hatte. Auch die Spiele waren sehr schwierig. Kompliziert war zudem, dass man sonst nichts zu tun hatte“, sagt der 47-Jährige.

Zuletzt haben ihm einige Mitbewohner vorgeworfen, dass er Fake sei. Marc Terenzi war ebenfalls von einigen Kandidaten genervt. „Es gab einige Kandidaten, die mich besonders genervt hatten. Désirée Nick nervt alle, aber ich liebe das. Es war eine großartige Show von ihr und sie ist durch und durch eine Entertainerin. Sie ist einfach amazing und sie sagt, was sie denkt“, so Marc Terenzi.

Anders sieht das bei Harald Glööckler aus: „Etwas genervt war ich von Harald. Er war einfach schlecht gelaunt, sitzt in der Ecke und sagt komische Sachen.“ Nun will Marc Terenzi erstmal entspannen – die nächsten beruflichen Termine nach der Zeit bei „Promi Big Brother“ stehen jedoch schon in der kommenden Woche an. Lange entspannen kann der Sänger daher also nicht.

SAT.1 und Joyn zeigen „Promi Big Brother“ täglich.