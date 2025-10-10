„Promi Big Brother“ 2025: Jimi Blue Ochsenknecht packt über Trennung von Yeliz Koc aus

Bei „Promi Big Brother“ berichtete Jimi Blue Ochsenknecht kürzlich über seine Knastzeit aus. Nun kommt es zu weiteren Geständnissen und spricht über die Trennung von Yeliz Koc.

Jimi Blue Ochsenknecht sorgte in den vergangenen Monaten für viele Schlagzeilen. Denn der Schauspieler musste aufgrund einer nicht bezahlten Hotelrechnung in den Knast. Von dem richtigen Gefängnis ging es jetzt in den TV-Knast – und bei „Promi Big Brother“ zeigt sich der 33-Jährige extrem offen.

Neben seinem Knastaufenthalt waren auch immer wieder der Bruch mit seiner Familie sowie die Trennung von Yeliz Koc ein großes Thema. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet: Jimi Blue Ochsenknecht versöhnte sich nicht nur mit seiner Familie, sondern auch mit Yeliz Koc – sie feuerte ihn kürzlich sogar im Studio von „Promi Big Brother“ an.

“Darf ich fragen, warum das bei euch so eine Wendung genommen hat?”, will Laura Blond von Jimi Blue Ochsenknecht wissen – gemeint ist sein Verhältnis zu Yeliz Koc und der gemeinsamen Tochter Snow. Jimi erzählt offen: “Das war eine sehr komplizierte Schwangerschaft, wir waren alle überfordert. Wir haben nicht mehr richtig kommuniziert und dann war ich zwischendurch weg, dann war ich wieder da. Zur Geburt haben wir uns wieder gut verstanden und dann hat man sich wieder in die Haare bekommen.”

„Familie gegen einen und alles, damit kam ich auch nicht klar“

Danach kam der Bruch: “Dann bin ich abgedriftet, habe jeden Tag Party gemacht und mich abgeschossen.” Die Fronten verhärteten sich: “Familie gegen einen und alles, damit kam ich auch nicht klar. Ich wollte aus dieser Familien-Show raus, aber das habe ich vielleicht auch falsch kommuniziert, und die dachten, ich wollte gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Ich wollte halt einfach mehr mein Ding machen. Keine Verantwortung, einfach ein Reset. Das hat mir gutgetan, hätte in der Härte aber nicht sein müssen, vor allem Snow gegenüber.”

