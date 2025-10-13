„Promi Big Brother“ 2025: Eskalation zwischen Désirée Nick und Michael Naseband – „Ich lasse mir meine Meinung nicht nehmen“

Bei „Promi Big Brother“ hat Désirée Nick ein neues Opfer: „K11“-Kommissar Michael Naseband ist im Visier der „spitzesten Zunge Deutschlands“. Zwischen den beiden Kandidaten kommt es zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Désirée Nick hat sich bei „Promi Big Brother“ schon einige Kandidaten vorgenommen. Vor allem Doreen Dietel, welche mittlerweile ausgeschieden hat, legte sich mit der Entertainerin an. In Michael Naseband hat Désirée Nick ein neues Streitobjekt gefunden.

Es knallt zwischen Désirée Nick und Michael Naseband

„Viele Leute nehmen sich viel zu ernst“, beschwert sie sich. „Du gehörst auch dazu“, kontert Michael prompt. Zu viel für die Entertainerin: „Ich?! Du hast überhaupt gar keine Ahnung!“ Doch Michael bleibt hart: „Ich lasse mir meine Meinung nicht nehmen, da kannst du reden, so viel du willst. Für mich bist du hier schwierig.“

„Mit mir und so viel Präsenz bist du wahrscheinlich überfordert“

Désirée hält dagegen: „Mit mir und so viel Präsenz bist du wahrscheinlich überfordert.“ Im Anschluss dreht die Entertainerin gemeinsam mit Harald Glööckler die „K11“-Legende noch einmal durch den verbalen Betonmischer: „Dem hab ich einen Einlauf gegeben, da wurde er sauer. Ich finde, der Mann ist nicht sehr charmant, nicht galant – ziemlich tölpelhaft. Dafür, dass er ein Düsseldorfer Medienstar ist, wirkt er äußerst plump.“ Die Mode-Ikööne stimmt zu: „Der hat so Komplexe.“

Nicht der einzige Zoff: Ein Ranking hat bittere Folgen

Im Rohbau wird’s ungemütlich: Doreen Dietel, Sarah-Jane Wollny und Karina2you müssen als Musterwohnungs-Bewohnerinnen ihre Nachbarn aus dem Rohbau ranken. Das Ergebnis: Laura Blond landet beim Unterhaltungsfaktor ganz hinten, Michael Naseband wird als „am meisten Fake“ betitelt – und soll auch noch den Sieg am wenigsten verdient haben.

Die Rohbau-Bewohner müssen sich im Anschluss denselben Fragen stellen und sich selbst einschätzen. Bei Übereinstimmungen gibt es eine Belohnung. In der Musterwohnung ist sich Sarah-Jane Wollny angesichts dieser Aufgabe sicher: „Oh, das wird jetzt gemein.“ Richtig!

Das präsentierte Ergebnis sorgt im Rohbau für betonharte Fronten: Die „K11“-Legende Michael Naseband ist fassungslos, und auch bei Laura Blond sitzt der Stachel tief. Vor allem die Wertung von Sarah-Jane trifft sie hart – sie gesteht Désirée Nick: „Meine Freundin sagt, ich bin am un-unterhaltsamsten.“ Die 29-Jährige versteht einfach nicht, warum ihre Bestie sich nicht für sie ins Zeug gelegt hat: „Das ist enttäuschend.“

Gleich zwei Stars müssen bei „Promi Big Brother“ gehen

Schauspielerin Doreen Dietel muss „Promi Big Brother“ als erste Bewohnerin verlassen. Für den nächsten Exit stehen alle Bewohner zur Wahl. Was sie noch nicht wissen: Für gleich zwei von ihnen wird „Promi Big Brother“ noch heute enden.

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 20.15 Uhr.