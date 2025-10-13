„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist raus? Der erste Promi muss die Show verlassen

Für den ersten Bewohner hieß es bei „Promi Big Brother“: Feierabend, Werkzeug einpacken und ab nach Hause. Wer musste runter vom Gerüst und den Rohbau oder die Musterwohnung verlassen?

Ist es vielleicht Harald Glööckler? Die Mode-Ikööne wurde erst am Samstagabend nominiert und ist von der Entscheidung seiner Mitbewohner hart getroffen. Die Stimmung ist am Boden, der Beton verhärtet sich. Auch Paco teilt in der ambivalenten Verbindung zu Pinar herb aus: “Du rammelst meine Birne”.

Für wen endet „Promi Big Brother“?

Seit mehr als einer Woche wohnen Désiree Nick, Harald Glööckler und Co. in der Musterwohnung und im Rohbau des Hauses. Heute war für den ersten Bewohner Schicht im Schacht. Doch bevor der erste Promi von den Zuschauern in den Feierabend geschickt wird, stand eine weitere offene Nominierung an.

Mit Michael Naseband, Karina2you, Doreen Dietel, Satansbratan Erik, Désirée Nick und Harald Glööckler stehen aktuell bereits sechs Bewohner auf der Nominierungsliste, in der Live-Show am Sonntagabend müssen die restlichen Bewohner jeweils eine Person nennen, die sie nach Hause schicken wollen. Derjenige mit den meisten Stimmen landet ebenfalls auf der Auszugsliste. Die Bewohner haben entschieden: Achim Petry erhielt die meisten Stimmen und wurde nominiert. Einige Augenblicke später stand auch der erste Exit an: Doreen Dietel muss als Erstes ihre Koffer packen.

Am Montag steht der nächste Exit an

Und kaum ist dann der erste Promi ausgezogen, verkündete Big Brother, dass alle verbleibenden Bewohner nominiert sind, denn am Montagabend steht bereits der nächste Exit an.

Was sonst noch bei „Promi Big Brother“ passierte

Risse in der Fassade von Harald Glööckler

Der gestrige Bauleiter Marc Terenzi muss am Samstagabend zwei Bewohner für die Nominierung aufstellen – seine Wahl fällt auf Schlagersänger Achim Petry und Harald Glööckler. Am Ende entscheiden die Rohbau-Bewohner, dass die Mode-Ikone des Hauses auf der Exit-Liste landet. “ Zwar folgt eine Umarmung zwischen Erik und Harald, doch hinterher zeigt sich der 60-Jährige wenig beeindruckt: „Ich finde es so witzig, dass sie sich jetzt alle erklären wollen und ihre Schuld reinwaschen. Man muss Entscheidungen treffen und gut ist. Aber jetzt wollen sie eine Absolution. Die gibt es aber nicht!“

Pinars und Pacos ambivalenter Zweikampf

Wie Bruder und Schwester? Echte Bros? Oder gibt es doch Gefühle? Die Reality-Stars Pinar Sevim und Paco Herb lassen nicht nur alle rätseln, sie wissen scheinbar auch nicht genau, was das da zwischen ihnen ist. Eine Aussprache muss her, doch die gestaltet sich als sich wiederholende Schallplatte. „Ich denke, dass du mich gar nicht ernst nimmst. Egal, was ich sage“, so Pinar. Paco ist genervt, denn dieses Gespräch wurde schon so oft geführt: „Das ist anstrengend. Ich muss dir nicht jeden Tag sagen, dass ich dich mag.“ Pinar lässt ihn gar nicht ausreden: „Was ich am meisten hasse, wenn man mir das Gefühl gibt, als ob du mich nicht ernst nimmst.“

Das will Paco nicht auf sich sitzen lassen: „Du stichelst, du machst deine Witze und das ist alles cool. Du darfst alles machen. Aber wenn man zurück stichelt, dann gehst du auf die emotionale Ebene. Dann sagst du: ‚Hey, warum sagst du sowas zu mir? Das bin ich gar nicht, ich habe ein Herz.‘ Und das ist nicht fair!“ Die beiden drehen sich im Kreis, immer der gleiche Schlagabtausch. „Du rammelst meine Birne!“, so Paco genervt. „Kannst Du auch mal Luft holen, bitte? Ich komme nicht mehr klar. Pinar, das sind zu viele Worte in einer Minute.“ Schlagersänger Achim Petry zieht am Rande amüisiert sein Fazit: „Wenn man euch nicht kennen würde, würde man meinen, ihr seid verheiratet.“

„Promi Big Brother“ läuft täglich in SAT.1 und auf Joyn.