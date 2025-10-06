„Promi Big Brother“ 2025: Christina Dimitriou spricht über den Tod ihrer besten Freundin

Christina Dimitriou zeigte sich kurz nach dem Einzug bei „Promi Big Brother“ von ihrer emotionalen Seite. Die Reality-TV-Darstellerin spricht in der SAT.1-Show über einen schweren Verlust.

Am Samstag sind die Stars bei „Promi Big Brother“ eingezogen, die Auftakt-Folge zeigt SAT.1 an diesem Montag. Schon in den ersten zwei Tagen führten die Kandidaten tiefgründige Gespräche – so sprach Marc Terenzi nicht nur über seine ADHS-Diagnose, sondern auch Christina Dimitriou spricht ein emotionales Thema an.

„Ich habe meine beste Freundin im November verloren“

Christina Dimitriou sprach in der Show offen über einen schweren Verlust. „Ich habe meine beste Freundin im November verloren. Das war die schlimmste Zeit für mich. Und ich war schwanger“, offenbart die 33-Jährige bei „Promi Big Brother“. Auf die emotionale Beichte reagierten die anderen Bewohner sichtlich betroffen.

Grund für den Tod ihrer besten Freundin waren gesundheitliche Probleme. „Sie hatte zwei Gehirntumore“, sagt Christina Dimitriou. Sie suchte einen Arzt wegen heftiger Kopfschmerzen auf – zwischen der Diagnose und ihrem Tod lagen gerade mal nur zehn Tage. Mit 41 Jahren sei ihre beste Freundin viel zu früh gestorben. Sie war die Person, welche Christina Dimitriou alles anvertrauen konnte: „Sie war die Einzige, die ich an meiner Seite hatte.“

Christina Dimitriou leidet an unheilbarer Krankheit

Es ist nicht der erste Schicksalsschlag für Christina Dimitriou. Denn die 33-Jährige leidet seit ihrer Jugend an Multiple Sklerose – die Krankheit ist nicht heilbar. „Diese Krankheit f**t mein Leben. Ich verdränge das immer“, erklärte die bekannte Persönlichkeit damals in dem Podcast „The Real Life – #nofilter“.

Christina Dimitriou erlangte größere Bekanntheit durch „Temptation Island“, danach war sie in weiteren Produktionen zu sehen – dazu zählen „Ex on the Beach“, „Couple Challenge“, „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“, „Reality Backpackers“, „The 50“ und „Das große Promi-Büßen“. Mit „Promi Big Brother“ wagt die 33-Jährige das nächste TV-Experiment.

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich ab dem 6. Oktober 2025.