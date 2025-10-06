Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Promi Big Brother“ 2025: Marc Terenzi spricht offen über ADHS-Diagnose

    gepostet am

    Marc Terenzi bei "Promi Big Brother" 2025
    Joyn / Willi Weber

    Die Stars sind auf die Baustelle bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Bereits in den ersten Stunden führen die Kandidaten tiefgründige Gespräche – so spricht Marc Terenzi über seine ADHS-Diagnose. 

    Am Samstag sind die Kandidaten bei „Promi Big Brother“ eingezogen – am Montag zeigt SAT.1 um 20.15 Uhr die Auftakt-Show. Die Kandidaten lernen sich kennen – Marc Terenzi und Doreen Dietel entdecken dabei eine neurologische Gemeinsamkeit. Denn die beiden TV-Stars leiden an ADHS.

    Darum nimmt Marc Terenzi keine ADHS-Medikamente

    Nachdem Reality-Sternchen Pinar Sevim auf die Baustelle gezogen ist, stößt Boyband-Legende Marc Terenzi als zweiter Bewohner dazu. Mit Pinar spricht der Sänger direkt ganz offen über seine ADHS-Diagnose und verrät, dass es in seinem Kopf schon mal chaotisch sein kann. Medikamente lehnt er jedoch ab – das hat auch einen Grund. „Ich habe Angst, dass sie meine Persönlichkeit wegnehmen“, verrät Marc Terenzi bei „Promi Big Brother“.

    Marc Terenzi bei "Promi Big Brother" 2025
    "Echt und ungefiltert": Das nimmt sich Marc Terenzi für "Promi Big Brother" vor

    Auch bei Doreen Dietel ist „Kirmes im Kopf“

    Bei ADHS ist man überaktiv – Marc Terenzi versucht daraus, jedoch die positiven Aspekte zu sehen. Denn dadurch sei er viel kreativer. Als dann noch Doreen Dietel einzieht, wird schnell klar: Der Musiker ist nicht der einzige Promi, welcher ADHS hat. Denn auch bei der Schauspielerin wurde die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert. „Bei mir ist Kirmes im Kopf“, so Doreen Dietel.

    Marc Terenzi und Doreen Dietel tauschen sich bei „Promi Big Brother“ weiter über ihre ADHS-Erfahrungen aus. Pinar Sevim stellt ihre eigene Diagnose und glaubt nicht, an ADHS erkrankt zu sein: „Ich bin einfach zu faul dafür.“

    Die gemeinsame ADHS-Gemeinsamkeit bringt Marc Terenzi auf eine Business-Idee. Denn die beiden haben damit eine Vertrauensbasis. Doreen Dietel hat am Tegernsee ihr eigenes Lokal und soll im Winter in seiner Eisdiele Kaiserschmarren servieren. Denn auf Mallorca hat er erst kürzlich ein Eisdielen-Franchise gegründet. Ob es in seinem Geschäft bald wirklich Kaiserschmarren von Doreen Dietel geben wird?

    SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 6. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.

    In this article:, , , , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023