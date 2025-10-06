„Promi Big Brother“ 2025: Marc Terenzi spricht offen über ADHS-Diagnose

Die Stars sind auf die Baustelle bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Bereits in den ersten Stunden führen die Kandidaten tiefgründige Gespräche – so spricht Marc Terenzi über seine ADHS-Diagnose.

Am Samstag sind die Kandidaten bei „Promi Big Brother“ eingezogen – am Montag zeigt SAT.1 um 20.15 Uhr die Auftakt-Show. Die Kandidaten lernen sich kennen – Marc Terenzi und Doreen Dietel entdecken dabei eine neurologische Gemeinsamkeit. Denn die beiden TV-Stars leiden an ADHS.

Darum nimmt Marc Terenzi keine ADHS-Medikamente

Nachdem Reality-Sternchen Pinar Sevim auf die Baustelle gezogen ist, stößt Boyband-Legende Marc Terenzi als zweiter Bewohner dazu. Mit Pinar spricht der Sänger direkt ganz offen über seine ADHS-Diagnose und verrät, dass es in seinem Kopf schon mal chaotisch sein kann. Medikamente lehnt er jedoch ab – das hat auch einen Grund. „Ich habe Angst, dass sie meine Persönlichkeit wegnehmen“, verrät Marc Terenzi bei „Promi Big Brother“.

Auch bei Doreen Dietel ist „Kirmes im Kopf“

Bei ADHS ist man überaktiv – Marc Terenzi versucht daraus, jedoch die positiven Aspekte zu sehen. Denn dadurch sei er viel kreativer. Als dann noch Doreen Dietel einzieht, wird schnell klar: Der Musiker ist nicht der einzige Promi, welcher ADHS hat. Denn auch bei der Schauspielerin wurde die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert. „Bei mir ist Kirmes im Kopf“, so Doreen Dietel.

Marc Terenzi und Doreen Dietel tauschen sich bei „Promi Big Brother“ weiter über ihre ADHS-Erfahrungen aus. Pinar Sevim stellt ihre eigene Diagnose und glaubt nicht, an ADHS erkrankt zu sein: „Ich bin einfach zu faul dafür.“

Die gemeinsame ADHS-Gemeinsamkeit bringt Marc Terenzi auf eine Business-Idee. Denn die beiden haben damit eine Vertrauensbasis. Doreen Dietel hat am Tegernsee ihr eigenes Lokal und soll im Winter in seiner Eisdiele Kaiserschmarren servieren. Denn auf Mallorca hat er erst kürzlich ein Eisdielen-Franchise gegründet. Ob es in seinem Geschäft bald wirklich Kaiserschmarren von Doreen Dietel geben wird?

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 6. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.