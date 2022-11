Promi Big Brother 2022: Wo ist das Haus? Hier ist der Drehort!

„Promi Big Brother“ geht in SAT.1 in die nächste Runde. Die neue Staffel startet am 18. November 2022 – zwei Wochen lang müssen die Promis auf engstem Raum zusammenleben. Doch wo ist eigentlich das Haus? KUKKSI verrät, wo die Staffel gedreht wird.

Jubiläumsvorbereitungen abgeschlossen. Big Brother lädt wieder zahlreiche prominente Stars und Sternchen in sein Haus ein, um sich als Bewohner:innen seinen Regeln und seinen täglichen Herausforderungen zu stellen. Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens begeben sich unter 24-stündige Kamerabeobachtung durch Big Brother. Wer als letzte Bewohnerin oder letzter Bewohner das Haus verlässt, gewinnt 100.000 Euro. SAT.1 brachte „Promi Big Brother“ 2013 mit großem Erfolg nach Deutschland und feiert dieses Jahr Jubiläum mit der zehnten Staffel.

SAT.1 zeigt die 10. Staffel von „Promi Big Brother“

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: „Mit ‚Promi Big Brother‘ hat SAT.1 2013 dem Genre Reality-TV einen großen, neuen Impuls gegeben. Dieses Jahr feiern wir die zehnte Staffel des Reality-Hits – und das erstmals im Winter. Während anderswo der Ball durch die Wüste rollt, wird bei uns um den Reality-Thron und 100.000 Euro gekämpft. ‚Promi Big Brother‘ entfacht in jeder Staffel Abend für Abend ein Lagerfeuer vor dem Fernseher, Big Brother pfeift das Spiel jeden Abend in der Late Prime an.“

Wo ist das Haus von „Promi Big Brother“?

Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren „Promi Big Brother“ ab Freitag, 18. November, täglich live aus Köln. Direkt im Anschluss übernehmen Melissa Khalaj und Jochen Bendel in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ die tägliche Live-Nachbesprechung in SAT.1. Gedreht wird in den MMC Studios in Köln – hier werden zahlreiche weitere TV-Shows produziert. Dazu zählen beispielsweise „Deutschland sucht den Superstar“, „Let’s Dance“ oder „The Masked Singer“. Das Studiogelände liegt im Kölner Stadtteil Ossendorf. Zuschauer können die Live-Shows direkt vor Ort verfolgen – Tickets können hier gebucht werden. Die meisten Folgen von „Promi Big Brother“ laufen täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Micaela Schäfer: Darum brach sie damals Big Brother ab!