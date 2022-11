Micaela Schäfer: Darum brach sie damals Big Brother ab!

Reality-Star, Erotikmodel, Moderatorin, Schauspielerin, (Nackt-)DJane und Sängerin: Das berufliche Leben von Micaela Schäfer ist bunt. Mit ihrer Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ (ProSieben) im Jahr 2006 hat die gebürtige Leipzigerin ihren Platz im Rampenlicht erobert und macht nicht zuletzt durch ihre zahlreichen Schönheits-Eingriffe von sich reden.

Trotz zahlreicher Reality-Erfahrung: Micaela wäre in einer Situation lieber unbeobachtet. „Beim Schlafen. Da hat man keine Kontrolle über sich, seinen Körper, seine Mimik und seine Laute. Ich finde es schrecklich nicht zu wissen, was man eigentlich die letzten acht Stunden gemacht hat“, sagt Micalea Schäfer. Und „Promi Big Brother“ in der Winterzeit? „Ich mache da keinen Unterschied. Und ich glaube, ich besitze auch gar keinen Rollkragenpullover. Auf meiner Packliste stehen bislang nur Dessous.“

Darum macht Micaela Schäfer bei „Promi Big Brother“ mit

Micaela Schäfer hat auch den Grund für ihre Teilnahme bei „Promi Big Brother“ verraten. Ich bin ein Reality-Sternchen! Reality-TV hat mich bekannt gemacht, ich

habe ihm viel zu verdanken und liebe es einfach. ‚Promi Big Brother‘ ist eine der größten Shows im deutschen Fernsehen. Es wird mal wieder Zeit, RealityLuft zu schnuppern“, sagt die Nacktschnecke. Und was wäre ihre größte Herausforderung? „Kein Handy, kein Fernseher – darauf freue ich mich eigentlich total. Die größte Herausforderung für mich wird eher das Miteinander mit so vielen extrovertierten Menschen sein. Und den ein oder anderen Dachschaden werden sie haben, ich kenne ja nun meine Kollegen und ich nehme mich da selbst auch nicht aus (lacht). Jeder hat seine Macken“, so die Nacktschnecke.

Im Jahr 2010 hat Micaela Schäfer an der normalen Staffel von „Big Brother“ teilgenommen – diese hat sie aber abgebrochen. „Ich bin immer sehr ehrgeizig und nehme mir grundsätzlich vor, zu gewinnen – sonst müsste ich nicht mitmachen. Aber ich bin mir im Klaren, dass die Konkurrenz groß sein wird. 2010 habe ich mich bei ‚Big Brother‘ ein bisschen gelangweilt und saß den ganzen Tag nur im Haus rum. Das reizte mich nicht und dann bin ich auch konsequent. Aber man entwickelt sich ja weiter, seitdem sind zwölf Jahre vergangen und ich habe bei genügend RealityFormaten mitgemacht, um klar sagen zu können: Seitdem war mir in keinem anderen Format mehr langweilig (lacht). Ich bin in keiner anderen Show freiwillig gegangen und werde auch bei ‚Promi Big Brother‘ nicht freiwillig gehen“, verrät Micaela Schäfer. Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ zeigt SAT.1 ab dem 18. November 2022. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Das sind die ersten Kandidaten!